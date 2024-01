Les pays les plus dangereux au monde pour les voyageurs en 2023 : attention aux risques !

Chaque année, des millions de personnes parcourent le monde pour découvrir de nouvelles cultures, paysages et expériences.

Cependant, certains pays présentent un niveau de dangerosité plus élevé que d’autres, rendant le voyage moins sûr et moins agréable.

Le site spécialisé « The Swiftest » a récemment publié un classement des pays les plus dangereux du monde pour les voyageurs en 2023.

Basé sur un index de dangerosité incluant sept catégories, ce classement permet de mieux comprendre les risques auxquels les voyageurs peuvent être confrontés lors de leur périple.

Nous vous présenterons les pays les plus dangereux et les plus sûrs selon ce classement, ainsi que les critères pris en compte pour établir cette liste.

Méthodologie du classement des pays les plus dangereux

Le classement des pays les plus dangereux au monde pour les voyageurs en 2023 est basé sur un index de dangerosité qui prend en compte sept catégories différentes.

Ces catégories sont :

Taux d’homicides : nombre d’homicides pour 100 000 habitants

: nombre d’homicides pour 100 000 habitants Mortalité routière : nombre de décès dus aux accidents de la route pour 100 000 habitants

: nombre de décès dus aux accidents de la route pour 100 000 habitants Empoisonnement involontaire : nombre de décès dus à des empoisonnements accidentels pour 100 000 habitants

: nombre de décès dus à des empoisonnements accidentels pour 100 000 habitants Insalubrité : conditions d’hygiène et de salubrité dans le pays

: conditions d’hygiène et de salubrité dans le pays Maladies transmissibles : prévalence des maladies infectieuses et parasitaires

: prévalence des maladies infectieuses et parasitaires Blessures : nombre de blessures non mortelles pour 100 000 habitants

: nombre de blessures non mortelles pour 100 000 habitants Risques de catastrophes naturelles : probabilité de subir des catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des ouragans

Les données utilisées pour établir cet index proviennent de sources internationales telles que l’ONU, la Banque Mondiale et l’UNODC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime). Le classement se concentre sur les 50 pays les plus visités au monde, permettant ainsi de mieux cerner les risques pour les voyageurs.

Les pays les plus dangereux du monde pour les voyageurs en 2023

Le classement des pays les plus dangereux du monde pour les voyageurs en 2023 est dominé par l’Afrique du Sud, qui se hisse en tête en raison de son taux d’homicide particulièrement élevé.

Les voyageurs doivent donc être particulièrement vigilants lors de leur séjour dans ce pays.

En deuxième et troisième positions, on retrouve respectivement l’Inde et la République Dominicaine, qui présentent des niveaux de dangerosité élevés selon l’index de « The Swiftest ». Les raisons de cette dangerosité sont diverses et incluent notamment un taux élevé de mortalité routière, des conditions d’insalubrité et la prévalence des maladies transmissibles.

Le top 10 des pays les plus dangereux pour voyager en 2023 est disponible sur le site de « The Swiftest », permettant aux voyageurs de prendre connaissance des destinations à risque et d’adapter leur itinéraire en conséquence.

Les pays les plus sûrs du monde pour les voyageurs en 2023

En parallèle du classement des pays les plus dangereux, « The Swiftest » a établi un classement des pays les plus sûrs pour les voyageurs en 2023.

En tête de cette liste, on retrouve Singapour, considéré comme le pays le plus sûr grâce à son faible taux d’homicide et à sa stabilité politique et économique.

La France, quant à elle, se classe en 35e position du classement général, offrant un niveau de sécurité relativement élevé pour les voyageurs. Parmi les autres pays considérés comme sûrs et accueillants pour les voyageurs, on retrouve le Danemark, les Pays-Bas et Israël, qui figurent dans le top 5 des pays les plus sûrs et les plus heureux du monde selon « The Swiftest ».

Conseils pour voyager en toute sécurité

Face aux risques potentiels liés au voyage dans certains pays, il est essentiel de bien se préparer et de suivre quelques conseils pour voyager en toute sécurité :

Se renseigner sur la situation politique, économique et sanitaire du pays avant le départ

Consulter les recommandations du ministère des Affaires étrangères et respecter les consignes de sécurité données

Souscrire à une assurance voyage couvrant les éventuels frais médicaux et de rapatriement

Se faire vacciner et suivre un traitement préventif contre les maladies transmissibles lorsque cela est nécessaire

Respecter les coutumes et les règles de conduite locales pour éviter de mettre en danger sa sécurité et celle des autres

En suivant ces conseils et en prenant connaissance des classements des pays les plus dangereux et les plus sûrs, les voyageurs pourront mieux anticiper les risques et profiter pleinement de leur périple à travers le monde, en toute sérénité.