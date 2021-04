Les mâles du siècle, un doc pour comprendre l’impact du féminisme sur les hommes

Les mâles du siècle est un documentaire qui cherche à comprendre, à travers le témoignage de cinq générations d’hommes âgés de 17 à 95 ans, issus de différents milieux sociaux, comment les combats féministes (procréation, travail, famille, genre, sexualité) ont fait évoluer la condition masculine et la société. Interview avec Laurent Metterie, le réalisateur de ce film qu’il a conçu avec son épouse, la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie.

Qu’est-ce qui a inspiré ce documentaire ?

J’ai eu envie de faire ce film après avoir assisté à une scène sexiste dans un café. Je me considère comme un homme féministe, je vis avec une féministe et partage ses combats, et pourtant je suis resté silencieux. J’ai eu un peu honte. Cela m’a donné envie de comprendre ma réaction et, plus globalement, d’essayer de saisir ce que le féminisme avait fait aux hommes, ou pas…

Qu’avez-vous découvert après avoir réalisé près de 45h d’interviews pour ce documentaire de 2h20 ?

D’abord, qu’il y a maintenant une très jeune génération d’hommes qui perçoit et vit les bienfaits des combats féministes. Ils assument plus leur sensibilité, n’ont pas peur d’être vulnérables, ont un rapport à l’intimité et au partage réellement différents de celui de leurs pères. Ils semblent heureux de vivre des relations plus équilibrées avec leurs petites amies, dans leur sexualité et avec leurs enfants. Entre 30 et 40 ans, de nombreux hommes sont en revanche un peu perdus ou dans l’effort. Ils ne savent plus ce que les femmes et la société attendent d’eux : être fort, être sensible, gagner de l’argent, exprimer leurs émotions… La condition masculine évolue grâce au féminisme, mais ce n’est pas toujours confortable. Les jeunes générations ont l’air d’avoir intégré les nouveaux codes avec aisance et c’est passionnant à voir.

C’est quoi pour vous, un homme féministe ?

C’est un homme qui prend sa part de charge mentale, qui participe réellement à la vie du couple, à la vie de la famille. C’est un homme qui sort d’une posture infantile, qui se prend en charge émotionnellement. C’est un homme qui ne regarde pas les femmes comme des corps disponibles, un homme qui refuse la pornographie. C’est aussi un homme qui est prêt à remettre en question ses certitudes, qui ose s’interroger sur ses comportements, au travail, dans la sphère intime. Les hommes aussi ont un rôle à jouer pour cocréer des relations plus harmonieuses. À nous maintenant de faire notre part. J’espère que devant ce film conçu un peu comme un miroir, les hommes auront envie de réfléchir et de se remettre en cause.

Les mâles du siècle un film à voir ici.