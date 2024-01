Les joyaux cachés autour de Saint-Malo : Escapades inoubliables dans les plus beaux villages bretons

L’histoire, la culture et la beauté naturelle se rencontrent dans les charmants villages qui entourent la célèbre cité corsaire de Saint-Malo, en Bretagne.

Des ruelles pavées aux maisons à colombages, en passant par les plages idylliques et les vues imprenables sur la côte, ces villages offrent des expériences inoubliables pour les visiteurs en quête d’authenticité et de dépaysement.

Nous vous emmènerons à la découverte de ces perles méconnues et vous donnerons toutes les clés pour réussir vos escapades autour de Saint-Malo.

Dinan : la cité médiévale surplombant la Rance

Impossible de parler des plus beaux villages autour de Saint-Malo sans mentionner Dinan, l’une des cités médiévales les mieux préservées de Bretagne. Située à seulement 33 kilomètres de Saint-Malo, Dinan est perchée sur une colline surplombant la Rance, offrant une vue imprenable sur la vallée environnante.

Le charme intemporel du vieux Dinan : Flânez dans les ruelles pavées bordées de maisons à colombages et découvrez les trésors architecturaux de la ville, tels que la basilique Saint-Sauveur, l’église Saint-Malo et le château de Dinan. Le port de Dinan : Descendez vers la Rance pour profiter de l’ambiance paisible du port, où vous pourrez admirer les bateaux traditionnels amarrés le long des quais et déguster une crêpe ou une galette dans l’un des nombreux restaurants. Les remparts de Dinan : Parcourez les 3 kilomètres de remparts qui entourent la vieille ville et offrent des points de vue panoramiques sur la vallée de la Rance et les toits de Dinan. Ne manquez pas la Tour de l’Horloge, qui culmine à 45 mètres de hauteur et offre une vue imprenable sur la cité médiévale. Les artisans d’art de Dinan : Profitez de votre visite pour rencontrer les artisans d’art qui font vivre le patrimoine de Dinan, tels que les potiers, les souffleurs de verre et les fabricants de dentelle.

Cancale : le paradis des amateurs de fruits de mer

À seulement 16 kilomètres à l’est de Saint-Malo, Cancale est un charmant village de pêcheurs réputé pour ses huîtres et ses fruits de mer. Avec son port pittoresque et ses plages de galets, Cancale est l’endroit idéal pour une escapade gourmande et iodée.

Les huîtres de Cancale : Dégustez les célèbres huîtres de Cancale, élevées dans la baie du Mont-Saint-Michel, directement sur le marché aux huîtres situé sur le port de la Houle. Vous pourrez choisir parmi plusieurs variétés d’huîtres, à déguster sur place ou à emporter.

Le sentier des douaniers : Longez la côte en empruntant le sentier des douaniers (GR34), qui offre des vues spectaculaires sur la baie du Mont-Saint-Michel et les îles Chausey. Ce sentier vous mènera à la Pointe du Grouin, un site naturel protégé offrant un panorama exceptionnel sur la côte bretonne.

Le musée des arts et traditions populaires : Plongez dans l'histoire et les traditions de Cancale en visitant ce musée situé dans une ancienne demeure de pêcheurs. Vous y découvrirez l'histoire de la pêche locale, les costumes traditionnels et les objets du quotidien des Cancalais d'autrefois.

Le Mont-Saint-Michel : une merveille médiévale entre terre et mer

Situé à 56 kilomètres au sud-est de Saint-Malo, Le Mont-Saint-Michel est une destination incontournable pour les amateurs d’histoire et d’architecture. Cette île-abbaye classée au patrimoine mondial de l’UNESCO est un véritable chef-d’œuvre médiéval, bâti sur un rocher granitique au cœur d’une baie exceptionnelle.

L’abbaye du Mont-Saint-Michel : Visitez ce joyau de l’architecture médiévale, qui surplombe la baie depuis près de 1 000 ans. Vous pourrez admirer les différents styles architecturaux qui se succèdent, du roman au gothique, et profiter d’une vue époustouflante depuis la terrasse de l’église abbatiale. Le village du Mont-Saint-Michel : Déambulez dans les ruelles étroites et sinueuses du village médiéval, bordées de maisons en pierre et de jardins fleuris. Ne manquez pas de visiter l’église paroissiale Saint-Pierre et le musée historique, qui retrace l’histoire du Mont-Saint-Michel et de ses habitants. La traversée de la baie : Vivez une expérience unique en traversant la baie du Mont-Saint-Michel à pied, accompagné d’un guide expérimenté. Vous découvrirez les paysages grandioses et changeants de la baie, les sables mouvants et la faune et la flore spécifiques à cet écosystème.

Saint-Suliac : un village de pêcheurs au charme authentique

Au bord de la Rance et à 23 kilomètres au sud de Saint-Malo, Saint-Suliac est un véritable havre de paix, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Ce village de pêcheurs a su préserver son charme authentique, avec ses ruelles étroites, ses maisons en pierre et son port typique.

Le port de Saint-Suliac : Baladez-vous le long des quais et admirez les bateaux traditionnels amarrés, les maisons de pêcheurs et les petites cabanes en pierre. Profitez-en pour déguster les produits de la mer dans l’un des restaurants du village.

L'église Saint-Suliac : Visitez cette église du XIIIe siècle, dédiée au saint patron des marins, qui abrite de magnifiques vitraux et un retable en bois sculpté.

Les chemins de randonnée : Découvrez les paysages bucoliques de la campagne bretonne en empruntant les sentiers qui entourent Saint-Suliac. Vous pourrez notamment rejoindre la Chapelle de Grainfollet, un belvédère offrant une vue panoramique sur la Rance et ses méandres.

Le menhir de la Roche Longue : Partez à la découverte de ce mystérieux menhir, haut de 6 mètres, situé sur un promontoire dominant la Rance. Selon la légende, il aurait été érigé par les fées pour protéger la région des envahisseurs.

Chacun de ces villages autour de Saint-Malo offre une expérience unique pour les visiteurs en quête d’authenticité, de patrimoine et de beauté naturelle. Que vous soyez amateur d’histoire, de gastronomie ou de randonnée, vous trouverez forcément votre bonheur dans ces joyaux cachés de la Bretagne. Des ruelles pavées de Dinan à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, en passant par les plages de Cancale et le port de Saint-Suliac, laissez-vous séduire par le charme intemporel et l’hospitalité chaleureuse de ces villages bretons. N’attendez plus et partez à la découverte de ces escapades inoubliables autour de Saint-Malo, pour un voyage hors du temps et au cœur de la culture bretonne.