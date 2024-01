Les 10 dangers auxquels les chats font face à l’extérieur : comment protéger votre félin

Les chats sont des animaux indépendants et curieux, et nombreux sont ceux qui aiment explorer l’extérieur.

Cependant, le monde qui se trouve hors de nos maisons n’est pas exempt de dangers pour nos petits compagnons à quatre pattes.

Nous examinerons les 10 principaux dangers auxquels les chats sont confrontés lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur.

Nous vous donnerons des conseils pour assurer la sécurité de votre chat et réduire les risques auxquels il est exposé.

1. Les bagarres entre chats

Un des dangers les plus courants auxquels les chats sont confrontés à l’extérieur sont les bagarres entre chats.

Les raisons pour lesquelles les chats se battent sont variées : compétition pour les ressources (nourriture, territoire), rivalités amoureuses ou simplement une mauvaise entente entre deux individus. Les conséquences de ces bagarres peuvent être graves :

Transmission de maladies : les morsures et les griffures peuvent transmettre des maladies infectieuses, notamment la leucose féline et le sida du chat (FIV).

les morsures et les griffures peuvent transmettre des maladies infectieuses, notamment la leucose féline et le sida du chat (FIV). Parasites : les chats en contact rapproché peuvent se transmettre des parasites externes, tels que des puces et des tiques.

Pour réduire les risques de bagarres entre chats, il est recommandé de stériliser ou de castrer votre animal. Cela diminuera son agressivité et son envie de se battre avec d’autres chats. Vous pouvez l’habituer à rentrer à des heures fixes, en l’appelant par exemple pour le nourrir, afin d’éviter les périodes de la journée où les autres chats sont les plus actifs.

2. Les accidents de la route

Un autre danger majeur pour les chats à l’extérieur est la circulation automobile.

Les accidents de la route représentent une cause importante de mortalité chez les chats, surtout ceux vivant en milieu urbain ou périurbain.

Eduquer son chat : apprenez-lui à ne pas traverser les routes fréquentées et à se méfier des voitures. Vous pouvez lui apprendre à répondre à votre appel pour qu’il revienne vers vous en cas de danger. Identifier son chat : assurez-vous que votre chat porte un collier avec une médaille comportant vos coordonnées, ou qu’il soit identifié par une puce électronique. Ainsi, en cas d’accident, il pourra être rapidement pris en charge et vous serez prévenu. Restreindre les sorties : évitez de laisser votre chat sortir durant les heures de pointe, où la circulation est la plus dense. Vous pouvez limiter les sorties nocturnes, car la visibilité est réduite et les risques d’accidents sont plus élevés.

3. Les chutes

Les chats sont des animaux agiles, mais ils ne sont pas à l’abri des chutes, surtout s’ils se promènent sur des balcons, des terrasses ou des toits.

Les conséquences d’une chute peuvent être graves, allant de la fracture à des lésions internes, voire la mort. Pour éviter les chutes, assurez-vous que votre chat dispose d’un environnement sécurisé lorsqu’il est à l’extérieur :

Installez des filets ou des barrières de protection sur les balcons, les terrasses et les fenêtres.

Veillez à ce qu’il n’y ait pas d’objets sur lesquels votre chat pourrait grimper et qui pourraient basculer ou se briser.

Surveillez votre chat lorsqu’il explore des zones en hauteur, et apprenez-lui à revenir vers vous à l’aide de friandises ou de jouets.

4. Les intoxications

Les chats sont des animaux curieux et peuvent être tentés de goûter à diverses substances présentes à l’extérieur.

Malheureusement, certaines d’entre elles peuvent être toxiques pour nos félins.

Voici quelques exemples de substances dangereuses pour les chats :

Les produits chimiques : antigel, désherbants, pesticides…

Les plantes : certaines plantes sont toxiques pour les chats, comme le muguet, le laurier-rose, l’if ou le houx.

Les médicaments humains : s’ils sont ingérés par un chat, ils peuvent provoquer des intoxications graves.

Pour protéger votre chat des intoxications, veillez à :

Ne pas laisser traîner de produits chimiques ou de médicaments accessibles à votre chat. Connaître les plantes de votre jardin et les remplacer si nécessaire par des espèces non toxiques. Surveiller votre chat lorsqu’il explore l’extérieur et lui apprendre à ne pas mâchonner des objets ou des plantes inconnus.

5. Les attaques d’autres animaux

Les chats peuvent être confrontés à des attaques d’autres animaux, tels que des chiens, des renards ou des rapaces.

Pour protéger votre chat de ces dangers, il est important de :

Ne pas laisser votre chat sortir sans surveillance, surtout s’il y a des chiens dans le voisinage.

Éviter de le laisser sortir la nuit, lorsque les renards et les rapaces sont les plus actifs.

Lui apprendre à se réfugier en hauteur ou à rentrer à la maison en cas de danger.

6. Le risque de se perdre

Un chat peut facilement se perdre lorsqu’il explore l’extérieur, surtout s’il est peu habitué à sortir ou s’il se trouve dans un nouvel environnement.

Pour éviter que votre chat ne se perde, il est essentiel de :

L’identifier par une puce électronique ou un collier avec une médaille comportant vos coordonnées. Lui apprendre à revenir à la maison à votre appel, en utilisant des friandises ou des jouets comme renforcement positif. Le surveiller lorsqu’il explore l’extérieur, surtout les premières fois ou dans un nouvel environnement.

7. Les risques liés aux intempéries

Les intempéries peuvent représenter un danger pour les chats à l’extérieur, notamment en cas de tempêtes, d’inondations ou de fortes chaleurs.

Quelques conseils pour protéger votre chat des intempéries :

Le faire rentrer à l’intérieur en cas de mauvais temps.

Lui offrir un abri extérieur où il pourra se réfugier en cas de besoin.

Veiller à ce qu’il ait toujours accès à de l’eau fraîche et propre lors des périodes de fortes chaleurs.

8. Les risques liés aux humains

Malheureusement, les chats peuvent parfois être victimes d’actes de cruauté ou de négligence de la part d’humains.

Ils peuvent être victimes d’empoisonnement volontaire, de mauvais traitements ou d’accidents causés par des personnes mal intentionnées.

Pour protéger votre chat contre ces dangers, il est important de :

Le surveiller lorsqu’il est à l’extérieur et connaître les personnes de votre voisinage. Éduquer les membres de votre famille, notamment les enfants, sur les règles à respecter pour bien traiter les animaux. Signaler les cas de maltraitance animale aux autorités compétentes.

9. Les problèmes de santé

Les chats qui passent du temps à l’extérieur sont plus exposés à divers problèmes de santé, tels que les infections, les parasites et les maladies.

Voici quelques exemples :

Les infections des voies respiratoires supérieures, souvent causées par des virus ou des bactéries, peuvent être contractées lors de contacts avec d’autres chats.

Les parasites internes, tels que les vers intestinaux, peuvent être ingérés lors de la consommation de proies ou d’herbes contaminées.

Les maladies infectieuses, comme la leucose féline ou la péritonite infectieuse féline, peuvent être transmises par contact direct ou indirect avec un chat infecté.

Pour protéger la santé de votre chat, il est essentiel de :

Le faire vacciner contre les maladies infectieuses courantes. Le vermifuger et le traiter régulièrement contre les parasites externes (puces, tiques). Lui offrir une alimentation équilibrée et adaptée à ses besoins. Consulter régulièrement un vétérinaire pour des bilans de santé et des soins préventifs.

10. Les risques de reproduction non contrôlée

Enfin, les chats non stérilisés qui sont autorisés à sortir à l’extérieur peuvent contribuer à la reproduction non contrôlée de leur espèce, entraînant une surpopulation de chats et des problèmes de santé et de comportement pour les individus concernés.

Pour éviter ces problèmes, il est recommandé de :

Faire stériliser ou castrer votre chat avant l’âge de la puberté (environ 6 mois).

Adopter un chat déjà stérilisé ou castré, si possible.

Collaborer avec des associations et des vétérinaires pour la stérilisation des chats errants dans votre quartier.

Laisser son chat explorer l’extérieur n’est pas sans risques. Il est essentiel de connaître les dangers auxquels il peut être confronté et de prendre des mesures pour assurer sa sécurité et sa santé. En suivant les conseils énoncés dans cet article, vous pourrez aider votre chat à mener une vie épanouissante et sécurisée, tout en profitant des plaisirs de l’extérieur. N’oubliez pas que la vigilance, l’éducation et la prévention sont les clés pour protéger votre félin des dangers qui l’entourent.