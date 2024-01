Le manteau oversize avec laine de la Collection ZARA WOMAN : un incontournable pour la saison hivernale

La célèbre marque ZARA offre une fois de plus un vêtement élégant et confortable pour les femmes grâce à son manteau oversize avec laine de la Collection ZW.

Ce modèle bleu marine est un incontournable pour la saison hivernale.

Découvrez les détails qui font de ce manteau une pièce essentielle dans votre garde-robe.

Un style ample et tendance

Le manteau oversize avec laine de la Collection ZW de ZARA Woman se distingue par son style ample, très tendance ces dernières années.

Ce choix de coupe permet de créer un look chic et décontracté tout en étant confortable. Son col à revers crantés apporte une touche d’élégance supplémentaire, tandis que les manches longues assurent une protection optimale contre le froid.

Un mélange de matières pour un confort optimal

Confectionné à partir d’un fil contenant de la laine, le manteau de la Collection ZW offre une douceur et une chaleur appréciables en hiver.

La laine est une matière naturelle et respirante, qui permet de réguler la température du corps tout en assurant une isolation thermique efficace. La doublure ton sur ton vient renforcer ces qualités et garantit un rendu harmonieux.

Des détails pratiques et esthétiques

Le manteau oversize avec laine de la Collection ZW possède des poches à rabat sur le devant, idéales pour y glisser vos mains, vos clés ou votre téléphone. Ces poches ajoutent une touche d’originalité au design du manteau. Fente à l’arrière : La fente située à l’arrière du bas du manteau permet une plus grande liberté de mouvement et apporte une touche d’élégance supplémentaire.

La fente située à l’arrière du bas du manteau permet une plus grande liberté de mouvement et apporte une touche d’élégance supplémentaire. Fermeture par boutonnage : Le système de fermeture par boutonnage sur le devant permet de s’adapter facilement aux variations de température et de créer un look ajusté ou plus décontracté selon vos envies.

Le bleu marine : une couleur intemporelle

Le choix du bleu marine pour ce manteau oversize avec laine de la Collection ZW est judicieux, car il s’agit d’une couleur intemporelle et facile à associer avec d’autres teintes.

Le bleu marine est en effet une couleur qui convient aussi bien pour un look casual que pour une tenue plus formelle. De plus, le bleu marine est une couleur qui met en valeur de nombreuses carnations, ce qui rend ce manteau adapté à une grande variété de morphologies et de styles.

Comment porter et associer le manteau oversize avec laine Collection ZW ?

Voici quelques idées pour porter et associer votre manteau oversize avec laine de la Collection ZW :

Associez-le à un pantalon taille haute et une blouse légère pour un look chic et élégant. Portez-le avec un jean slim et des bottines pour un style décontracté et tendance. Misez sur des accessoires colorés, comme une écharpe ou un bonnet, pour apporter une touche de peps à votre tenue. Enfin, n’hésitez pas à jouer avec les superpositions en portant votre manteau oversize avec laine de la Collection ZW par-dessus un pull ou un cardigan pour un look cosy et chaleureux.

Le manteau oversize avec laine Collection ZW, en bleu marine, est une pièce indispensable pour affronter l’hiver avec élégance et confort. Sa coupe ample et tendance, ses détails pratiques et esthétiques, ainsi que sa matière douce et chaude en font un choix idéal pour compléter votre garde-robe. N’attendez plus pour adopter ce manteau signé ZARA Woman et créer des looks variés et tendance pour la saison hivernale.

Voici le lien vers ce magnifique manteau : https://www.zara.com/fr/fr/manteau-oversize-avec-laine-collection-zw-p07522271.html