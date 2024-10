Le lac de Sainte-Croix : un paradis turquoise au cœur de la Provence

Niché dans l’écrin naturel de la Provence, le lac de Sainte-Croix est un trésor méconnu qui mérite amplement le détour.

Ce joyau aquatique aux reflets turquoise fascine les visiteurs par sa beauté saisissante et son histoire singulière.

Créé il y a un demi-siècle, ce lac artificiel s’est parfaitement fondu dans le paysage provençal, offrant un terrain de jeu exceptionnel aux amateurs de nature et de sports nautiques.

Plongeons ensemble dans la découverte de ce site enchanteur qui allie harmonieusement patrimoine, loisirs et splendeurs naturelles.

Un lac né de la main de l’homme

Le lac de Sainte-Croix n’a pas toujours fait partie du paysage provençal. Sa création remonte à 1973, fruit d’un ambitieux projet d’ingénierie. La construction d’un barrage hydroélectrique a donné naissance à cette étendue d’eau spectaculaire, transformant radicalement la physionomie de la région.

Avec ses 2 200 hectares de superficie, le lac de Sainte-Croix s’impose comme le plus vaste plan d’eau de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette immensité lui confère un statut particulier, à mi-chemin entre lac et mer intérieure. Les dimensions impressionnantes du lac ne sont pas son seul atout : sa profondeur, atteignant par endroits 93 mètres, contribue à créer des jeux de lumière fascinants à la surface de l’eau.

Une palette de couleurs naturelles éblouissantes

Ce qui frappe immédiatement le regard lorsqu’on découvre le lac de Sainte-Croix, c’est l’intensité de sa couleur. Ses eaux arborent une teinte turquoise d’une pureté saisissante, oscillant entre le bleu profond et le vert émeraude selon la lumière. Ce phénomène chromatique s’explique par plusieurs facteurs :

La profondeur du lac, qui permet à la lumière de jouer avec les différentes couches d’eau

du lac, qui permet à la lumière de jouer avec les différentes couches d’eau La clarté exceptionnelle de ses eaux, alimentées par les sources karstiques du plateau de Valensole

de ses eaux, alimentées par les sources karstiques du plateau de Valensole Le contraste avec les falaises ocres des gorges du Verdon qui l’entourent

Cette palette naturelle crée un tableau vivant qui évolue au fil des heures et des saisons, offrant un spectacle toujours renouvelé aux visiteurs.

Un paradis pour les activités nautiques

Le lac de Sainte-Croix n’est pas qu’un régal pour les yeux : c’est aussi un formidable terrain de jeu pour les amateurs de sports nautiques et de baignade. Ses eaux calmes et sa température agréable en font une destination de choix pour se rafraîchir lors des chaudes journées d’été provençales.

Des plages idylliques pour la baignade

Le pourtour du lac est ponctué de plages de sable fin et de galets qui invitent à la détente et à la baignade. En été, la température de l’eau peut atteindre les 24°C, offrant des conditions idéales pour se prélasser dans une eau cristalline. Que vous préfériez les plages animées ou les criques plus intimes, vous trouverez forcément votre bonheur sur les rives du lac de Sainte-Croix.

Un éventail d’activités nautiques

Pour ceux qui recherchent des sensations plus sportives, le lac offre un terrain de jeu exceptionnel pour diverses activités nautiques :

La voile , pour glisser sur les eaux turquoise

, pour glisser sur les eaux turquoise La planche à voile , idéale pour profiter des brises estivales

, idéale pour profiter des brises estivales Le canoë et le kayak , pour explorer les recoins du lac

et le , pour explorer les recoins du lac Le paddle , pour une balade tranquille à la surface de l’eau

, pour une balade tranquille à la surface de l’eau Le pédalo, parfait pour une sortie en famille

Plusieurs bases nautiques sont réparties autour du lac, notamment à Sainte-Croix-du-Verdon, aux Salles-sur-Verdon et à Bauduen. Ces structures proposent des cours pour les débutants, des locations de matériel pour les plus expérimentés, ainsi que des sorties encadrées pour découvrir le lac en toute sécurité.

Un patrimoine historique submergé

Sous la surface paisible du lac de Sainte-Croix se cache une histoire fascinante. Avant la création du barrage, cette zone était un espace sauvage parsemé de quelques hameaux isolés. La mise en eau du lac a englouti une partie de ce patrimoine, créant un paysage sous-marin unique et mystérieux.

L’abbaye engloutie de Bauduen

L’un des vestiges les plus emblématiques de cette histoire submergée est l’ancienne abbaye bénédictine de Bauduen. Fondée au VIIIe siècle, cette abbaye a connu une histoire riche avant de disparaître sous les eaux du lac. Aujourd’hui, seul son clocher roman reste visible, émergeant de la surface comme un fantôme du passé.

Cette vision surréaliste du clocher semblant flotter sur l’eau a donné naissance à une légende locale. On raconte que les jours de brume, lorsque le lac est enveloppé d’un voile mystérieux, on peut entendre les chants des moines s’élever du clocher englouti. Bien que cette histoire relève du folklore, elle ajoute une touche de mystère et de poésie à l’atmosphère déjà envoûtante du lieu.

La porte d’entrée des gorges du Verdon

Le lac de Sainte-Croix n’est pas seulement remarquable en lui-même : il sert de point d’accès à l’un des sites naturels les plus impressionnants de France, les gorges du Verdon. Ce canyon spectaculaire, s’étendant sur plus de 20 kilomètres, offre des paysages à couper le souffle qui attirent des visiteurs du monde entier.

Un canyon vertigineux

Les gorges du Verdon sont souvent surnommées le « Grand Canyon français », et pour cause. Leurs falaises vertigineuses, pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de hauteur, plongent dans les eaux émeraude de la rivière Verdon. Ce paysage grandiose offre un contraste saisissant avec les eaux calmes du lac de Sainte-Croix, créant une diversité de panoramas exceptionnelle.

Des activités pour tous les goûts

Les gorges du Verdon proposent une multitude d’activités pour les amateurs de nature et de sensations fortes :

Randonnée : de nombreux sentiers balisés permettent d’explorer les gorges à pied, offrant des points de vue spectaculaires sur le canyon

: de nombreux sentiers balisés permettent d’explorer les gorges à pied, offrant des points de vue spectaculaires sur le canyon Escalade : les falaises des gorges sont un terrain de jeu réputé pour les grimpeurs du monde entier

: les falaises des gorges sont un terrain de jeu réputé pour les grimpeurs du monde entier Rafting et canyoning : pour ceux qui souhaitent explorer les gorges depuis la rivière, ces activités offrent une expérience inoubliable

et : pour ceux qui souhaitent explorer les gorges depuis la rivière, ces activités offrent une expérience inoubliable Via ferrata : des parcours sécurisés permettent de découvrir les gorges en toute sécurité, même pour les débutants

La proximité du lac de Sainte-Croix permet de combiner facilement la découverte des gorges avec des moments de détente au bord de l’eau, offrant ainsi une expérience complète aux visiteurs.

Un écosystème riche et préservé

Bien que d’origine artificielle, le lac de Sainte-Croix a su s’intégrer harmonieusement dans son environnement, devenant un véritable havre de biodiversité. La qualité exceptionnelle de ses eaux et la variété des habitats qu’il offre en font un refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales.

Une faune aquatique diversifiée

Les eaux du lac abritent une population piscicole variée, faisant le bonheur des pêcheurs et des observateurs de la nature. On y trouve notamment :

Des truites et des ombles chevaliers , appréciant les eaux fraîches et oxygénées

et des , appréciant les eaux fraîches et oxygénées Des brochets et des perches , prédateurs emblématiques des lacs

et des , prédateurs emblématiques des lacs Des carpes et des tanches, qui se plaisent dans les zones plus calmes

Cette diversité piscicole attire de nombreux oiseaux aquatiques, faisant du lac un site d’observation ornithologique intéressant.

Une flore adaptée

Les rives du lac et les zones peu profondes ont vu se développer une végétation adaptée aux milieux aquatiques. On y observe notamment :

Des roseaux et des joncs , qui forment des zones de refuge pour la faune

et des , qui forment des zones de refuge pour la faune Des nénuphars et des potamots , plantes aquatiques qui contribuent à l’oxygénation de l’eau

et des , plantes aquatiques qui contribuent à l’oxygénation de l’eau Des saules et des aulnes sur les berges, stabilisant les sols et offrant des zones d’ombre

Cette végétation joue un rôle crucial dans l’équilibre écologique du lac, contribuant à maintenir la qualité de l’eau et offrant des habitats variés à la faune locale.

Préparer sa visite au lac de Sainte-Croix

Pour profiter pleinement de ce joyau naturel, quelques conseils s’imposent :

Quand visiter ?

La période idéale pour découvrir le lac de Sainte-Croix s’étend de mai à septembre. Les mois de juillet et août offrent les meilleures conditions pour la baignade et les activités nautiques, mais sont aussi les plus fréquentés. Les mois de juin et septembre permettent de profiter d’une météo agréable avec moins de monde.

Où se loger ?

Plusieurs villages autour du lac proposent des hébergements variés :

Sainte-Croix-du-Verdon : idéal pour ceux qui recherchent une ambiance authentique

: idéal pour ceux qui recherchent une ambiance authentique Les Salles-sur-Verdon : parfait pour être au plus près des activités nautiques

: parfait pour être au plus près des activités nautiques Bauduen : un village pittoresque offrant une vue imprenable sur le lac

Des campings, gîtes, chambres d’hôtes et hôtels sont disponibles pour tous les budgets.

Comment s’y rendre ?

Le lac de Sainte-Croix est accessible en voiture depuis plusieurs grandes villes de la région :

À environ 1h30 de Marseille et Nice

et À 2h de Montpellier

À 3h de Lyon

Il est recommandé de disposer d’un véhicule pour explorer facilement les environs du lac et les gorges du Verdon.

Un joyau à préserver

Le lac de Sainte-Croix est un trésor naturel qui mérite d’être préservé pour les générations futures. En tant que visiteurs, nous avons tous un rôle à jouer dans sa protection. Quelques gestes simples peuvent faire une grande différence :

Respecter la faune et la flore locales

Ne pas laisser de déchets sur les plages ou dans l’eau

Utiliser des produits solaires écologiques pour préserver la qualité de l’eau

Respecter les zones de baignade autorisées et les règles de navigation

En adoptant ces comportements responsables, nous contribuons à maintenir l’équilibre fragile de cet écosystème unique et à préserver sa beauté pour les visiteurs à venir.

Le lac de Sainte-Croix est bien plus qu’un simple plan d’eau. C’est un lieu où l’histoire, la nature et les loisirs se rencontrent pour offrir une expérience unique au cœur de la Provence. Que vous soyez amateur de sports nautiques, passionné de nature ou simplement à la recherche d’un cadre exceptionnel pour vous ressourcer, ce joyau turquoise saura vous séduire. Alors, n’hésitez plus : venez découvrir par vous-même les merveilles du lac de Sainte-Croix et laissez-vous envoûter par la magie de ce lieu hors du commun.