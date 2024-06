Le jean bootcut : le retour en force d’un indémodable et ses astuces stylées pour 2024

Longtemps relégué au fond du placard, le jean bootcut revient sur le devant de la scène mode en 2024.

Après des années de règne du slim et du mom jean, cette coupe évasée en bas fait son grand retour pour le plus grand bonheur des amatrices et amateurs de denim.

Mais comment porter cette pièce iconique du dressing pour être pile dans la tendance ?

Nous vous dévoilons toutes les astuces pour adopter le jean bootcut en 2024 et créer un look moderne et tendance.

Le grand retour du jean bootcut : pourquoi cet engouement ?

Avant de vous dévoiler comment porter le jean bootcut en 2024, il est essentiel de saisir pourquoi cette coupe refait surface. Les modes sont cycliques et le jean bootcut ne fait pas exception à la règle. Apparu dans les années 70, il est revenu sur le devant de la scène mode dans les années 2000, avant de disparaître au profit d’autres coupes. Aujourd’hui, la tendance vintage est plus que jamais d’actualité, et le jean bootcut s’inscrit parfaitement dans cette mouvance rétro.

De plus, cette coupe a un véritable pouvoir d’élancement de la silhouette, grâce à sa forme évasée en bas. Il est donc idéal pour les personnes souhaitant allonger leurs jambes et affiner leur silhouette. Enfin, le jean bootcut est réputé pour son confort et sa praticité, ce qui en fait un incontournable du dressing.

Comment choisir son jean bootcut en 2024 ?

Pour être à la pointe de la tendance en 2024, il est important de bien choisir son jean bootcut. Voici quelques conseils pour vous aider à trouver la perle rare :

La taille : privilégiez un jean taille haute ou mi-haute, qui épouse parfaitement les courbes et met en valeur la silhouette. La coupe : optez pour une coupe légèrement évasée en bas, sans excès. Le jean doit être ajusté au niveau des cuisses et des fesses, et s’évaser progressivement à partir du genou. La longueur : le jean bootcut doit tomber parfaitement sur vos chaussures, sans traîner par terre. N’hésitez pas à faire un ourlet si nécessaire. La couleur : en 2024, les teintes de denim les plus tendance sont le bleu brut, l’indigo et le noir. Vous pouvez opter pour un jean délavé ou vieilli pour un look plus vintage.

Les associations gagnantes pour porter le jean bootcut en 2024

Vous avez trouvé le jean bootcut idéal ? Il est maintenant temps de l’associer avec style. Voici quelques idées de tenues pour vous inspirer :

Le look bohème chic

Le jean bootcut se marie à merveille avec les pièces bohèmes et romantiques. Associez-le à une blouse en dentelle, un kimono fleuri ou un top à volants. Côté chaussures, optez pour des bottines à talons ou des sandales compensées.

Le look rock’n’roll

Pour un look rock, misez sur un jean bootcut noir ou délavé, que vous associerez à une veste en cuir, un t-shirt imprimé et des boots cloutées. N’oubliez pas les accessoires, tels que les bracelets en cuir, les bagues et les colliers à chaînes.

Le look casual chic

Le jean bootcut est parfait pour un look casual chic. Portez-le avec un chemisier en soie, un blazer cintré et des escarpins à talons. Pour un look plus décontracté, troquez les escarpins pour des baskets blanches et ajoutez un foulard à votre tenue.

Le look rétro

Enfin, pour un look rétro à la pointe de la tendance en 2024, associez votre jean bootcut à un pull col roulé, une veste en tweed et des bottines à talons. Complétez le tout avec un sac à main vintage et des lunettes de soleil oversize.

Les pièces à éviter avec le jean bootcut

Pour ne pas commettre de faux pas mode avec votre jean bootcut, voici quelques pièces à éviter :

Les chaussures à plateformes : elles alourdissent la silhouette et ne mettent pas en valeur la coupe évasée du jean.

Les tops trop larges : ils donnent l’impression d’une silhouette disproportionnée. Préférez les hauts ajustés ou rentrés dans le jean.

Les chaussettes apparentes : elles cassent l’effet d’élancement de la jambe. Optez pour des chaussettes invisibles ou des collants opaques.

En suivant ces conseils, vous pourrez adopter le jean bootcut en 2024 avec style et élégance. N’oubliez pas que la mode est avant tout un moyen d’expression et qu’il est important de se sentir bien dans ses vêtements. Alors, osez le jean bootcut et laissez parler votre créativité pour créer des looks qui vous ressemblent !