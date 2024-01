La CAF déploie de nouvelles aides pour soutenir davantage les parents et les familles en 2024

En 2024, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) renforce son soutien aux parents et aux familles avec de nouvelles mesures et prestations, allant du revenu de solidarité active (RSA) aux aides au logement, en passant par la prime d’activité pour les travailleurs modestes et la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).

Face aux défis que rencontrent les familles, la CAF s’engage à créer un environnement bienveillant et solidaire pour les accompagner dans les différentes étapes de la vie.

Les différentes allocations familiales disponibles pour les parents

Les parents et les familles peuvent bénéficier de différentes allocations familiales pour les soutenir dans leurs dépenses quotidiennes.

Parmi celles-ci, on retrouve :

Le revenu de solidarité active (RSA) : destiné aux personnes sans ressources ou avec des revenus très faibles, le RSA est une aide financière mensuelle qui garantit un revenu minimum.

: destiné aux personnes sans ressources ou avec des revenus très faibles, le RSA est une aide financière mensuelle qui garantit un revenu minimum. Les aides au logement : les allocations logement (APL, ALF, ALS) sont versées aux personnes ayant des difficultés à payer leur loyer ou leur prêt immobilier. Elles sont calculées en fonction des revenus et de la composition du foyer.

: les allocations logement (APL, ALF, ALS) sont versées aux personnes ayant des difficultés à payer leur loyer ou leur prêt immobilier. Elles sont calculées en fonction des revenus et de la composition du foyer. La prime d’activité : cette prime est destinée aux travailleurs modestes dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil. Elle permet de compléter les revenus et d’encourager l’activité professionnelle.

La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) pour accompagner les jeunes parents

La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) est destinée aux parents ayant un enfant de moins de trois ans.

Elle englobe plusieurs aides soumises à des critères d’éligibilité, telles que :

La prime à la naissance ou à l’adoption : versée en une seule fois, cette prime permet de faire face aux premières dépenses liées à l’arrivée d’un enfant.

L’allocation de base : versée mensuellement, cette allocation permet de compenser les dépenses liées à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le complément de libre choix d’activité : destiné aux parents qui réduisent ou cessent leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant, ce complément vient compenser la perte de revenus.

Le complément de libre choix du mode de garde : versé aux parents employant une assistante maternelle agréée ou faisant appel à une structure de garde pour leur enfant, ce complément prend en charge une partie des frais de garde.

Le programme « parcours naissance » pour lutter contre le non-recours aux aides sociales

Afin d’accompagner les jeunes parents et de lutter contre le non-recours aux aides sociales, la CAF propose un programme intitulé « parcours naissance ».

Ce programme offre un accompagnement personnalisé aux parents dès la grossesse et jusqu’aux premières années de l’enfant. Il vise à informer les familles sur leurs droits, à les orienter vers les aides adaptées à leur situation et à les soutenir dans leurs démarches administratives.

Les ambitions d’Aurore Bergé pour renforcer les moyens des CAF

Aurore Bergé, la ministre en charge des familles, souhaite augmenter de 30% les moyens des CAF pour mieux soutenir les parents et les familles jusqu’en 2027.

Cette augmentation de budget permettra de renforcer les dispositifs d’aide et d’accompagnement, d’améliorer l’accueil et le suivi des familles, et de développer de nouvelles actions en faveur des parents.

La réforme du congé parental et des aides spécifiques pour les familles monoparentales et les femmes victimes de violences

La ministre envisage une réforme du congé parental avec une indemnisation plus généreuse pour les parents qui souhaitent s’occuper de leur enfant à temps plein ou partiel.

Par ailleurs, des mesures supplémentaires sont prévues pour soutenir les familles monoparentales, telles que l’augmentation de la prime de Noël pour les aider à faire face aux dépenses de fin d’année. Une aide spécifique est prévue pour les femmes victimes de violences conjugales, afin de les accompagner dans leurs démarches et de les soutenir dans leur parcours de reconstruction.

La CAF s’engage à renforcer son soutien aux parents et aux familles en 2024, avec de nouvelles aides et mesures pour les accompagner dans leur quotidien. La volonté d’augmenter les moyens des CAF et de réformer le congé parental témoignent de l’ambition du gouvernement de créer un environnement bienveillant et solidaire pour les familles, favorisant ainsi leur épanouissement et leur bien-être.