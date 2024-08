Horoscope Capricorne semaine du lundi 2 septembre 2024 au dimanche 8 septembre 2024

Chers Capricornes, cette semaine du lundi 2 septembre au dimanche 8 septembre 2024 promet d’être riche en émotions et en changements pour votre signe.

Du travail à l’amour en passant par vos finances et votre vie sociale, découvrez jour par jour ce que les astres ont prévu pour vous. C’est une semaine à ne pas manquer !

Lundi 2 septembre 2024

En ce début de semaine, la Lune en Vierge vous invite à vous concentrer sur les détails et à mettre de l’ordre dans vos affaires. Au travail, vous pourriez être amené à revoir certains projets ou à faire preuve d’une grande rigueur pour atteindre vos objectifs. Côté cœur, si vous êtes en couple, cette journée favorise la communication et la compréhension mutuelle. Vous pourrez alors régler quelques petits désaccords qui traînent. Pour les célibataires, c’est une journée propice aux rencontres sérieuses et durables.

Mardi 3 septembre 2024

Aujourd’hui, Mercure en Balance entre en scène et vous incite à privilégier la diplomatie et l’harmonie dans vos relations avec les autres. Au travail, faites preuve de souplesse et d’écoute : cela vous permettra de mieux collaborer avec vos collègues ou d’obtenir le soutien de vos supérieurs. Sur le plan amoureux, vous pourriez être tenté de faire des concessions pour préserver l’équilibre de votre couple, mais veillez à ne pas vous oublier pour autant. Les célibataires, quant à eux, pourraient bien faire une rencontre marquante.

Mercredi 4 septembre 2024

En cette journée de milieu de semaine, Vénus en Scorpion influence votre vie amoureuse et vous encourage à approfondir vos relations. Pour les couples, c’est le moment de partager des moments intimes et complices qui renforceront votre union. Les célibataires seront attirés par des personnes passionnées et mystérieuses, mais devront éviter de se laisser emporter par leurs émotions. Côté travail, la persévérance et la ténacité seront vos meilleures alliées pour mener à bien vos projets et atteindre vos objectifs.

Jeudi 5 septembre 2024

Le soleil en Vierge continue d’influencer votre semaine et vous pousse à faire preuve de pragmatisme. Au travail, cela vous permettra de régler des problèmes concrets et de gagner en efficacité. Sur le plan amoureux, vous pourrez consolider votre couple en vous montrant attentif aux besoins de votre partenaire et en prenant des décisions concrètes pour améliorer votre vie commune. Les célibataires, eux, devront être patients et ne pas céder à la tentation d’une relation superficielle ou éphémère.

Vendredi 6 septembre 2024

Aujourd’hui, l’influence de Jupiter en Sagittaire vous pousse à l’optimisme et à la générosité. Vous serez davantage tourné vers les autres et aurez envie de leur venir en aide, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Sur le plan amoureux, cette journée annonce de bonnes nouvelles pour les couples qui pourraient envisager un projet commun, comme un voyage ou un déménagement. Les célibataires pourraient rencontrer quelqu’un qui partage leurs valeurs et qui les aidera à voir la vie sous un angle plus positif.

Samedi 7 septembre 2024

En cette journée de week-end, le passage de la Lune en Balance vous apporte une belle harmonie émotionnelle. Vous vous sentirez en phase avec vos proches et aurez envie de passer du temps de qualité avec eux. Si vous êtes en couple, profitez-en pour planifier une sortie romantique ou une activité ludique qui renforcera votre complicité. Pour les célibataires, cette journée est propice aux rencontres amicales et aux échanges enrichissants. Au travail, l’ambiance sera plus détendue et vous pourrez compter sur le soutien de vos collègues pour résoudre d’éventuelles difficultés.

Dimanche 8 septembre 2024

Pour clôturer cette semaine riche en émotions, Uranus en Taureau vient bousculer votre quotidien et vous incite à sortir de votre zone de confort. Au travail, cela pourra se traduire par des changements inattendus ou la prise en main d’un nouveau projet. Côté cœur, les couples ressentiront le besoin de pimenter leur relation et d’explorer de nouvelles facettes de leur amour. Les célibataires, quant à eux, pourraient être attirés par des personnes originales et audacieuses qui les pousseront à se dépasser.

Cette semaine du 2 au 8 septembre 2024 s’annonce riche en rebondissements et en découvertes pour les Capricornes. Veillez à garder votre sang-froid et à vous adapter aux changements qui se présenteront à vous pour tirer le meilleur parti des influences astrales. Bonne semaine à tous !