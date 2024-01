France Travail : une nouvelle mesure qui pourrait faire exploser le nombre de demandeurs d’emploi

La mise en place de France Travail, l’organisme qui a remplacé Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024, a pour ambition principale de réduire le chômage en France.

Toutefois, certaines mesures prévues par la réforme pourraient provoquer une augmentation significative du nombre de demandeurs d’emploi inscrits.

Les raisons de cette possible augmentation et les stratégies mises en œuvre pour y faire face sont analysées en détail dans cet article.

Les objectifs et les moyens de France Travail pour diminuer le chômage

France Travail a été créé dans le but de diminuer le chômage en France. Pour ce faire, l’organisme prévoit de mettre en place des collaborations plus étroites avec les entreprises afin d’aider les demandeurs d’emploi à trouver un poste correspondant à leurs compétences. De plus, un accompagnement personnalisé est proposé pour permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises.

Par ailleurs, des contrôles plus sévères des demandeurs d’emploi sont mis en place pour s’assurer que les personnes inscrites à France Travail sont réellement en recherche active de travail. Cette mesure vise à éviter les abus et à inciter les demandeurs d’emploi à redoubler d’efforts dans leurs recherches.

La loi pour le plein emploi et ses ambitions

En novembre 2023, la loi pour le plein emploi a été adoptée, avec pour objectif de réduire le taux de chômage à 5% d’ici 2027. Pour atteindre cet objectif ambitieux, France Travail travaille en étroite collaboration avec les missions locales et les collectivités territoriales pour recenser les demandeurs d’emploi et leur proposer des offres d’emploi adaptées à leur profil et à leur localisation.

La loi prévoit la mise en place de dispositifs pour encourager la création d’emplois et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi, notamment par le biais de formations, d’apprentissages ou de contrats aidés.

L’inscription automatique des allocataires du RSA à France Travail

L’une des mesures phares de la réforme consiste en l’inscription automatique des allocataires du RSA à France Travail. Cette mesure vise à faciliter l’accès à l’emploi pour ces personnes, qui sont souvent éloignées du marché du travail et peuvent rencontrer des difficultés à se réinsérer professionnellement.

Cependant, cette mesure pourrait entraîner une augmentation du nombre de sans-emplois inscrits sur les listes de France Travail. En effet, les allocataires du RSA qui ne figuraient pas auparavant sur les listes de demandeurs d’emploi pourront désormais être comptabilisés comme tels, gonflant ainsi le nombre de personnes en recherche d’emploi.

Une estimation de 800 000 nouveaux demandeurs d’emploi suite à cette réforme

Le gouvernement estime que la mise en place de cette mesure pourrait ajouter environ 800 000 nouveaux demandeurs d’emploi sur les listes de France Travail. Cette augmentation importante pourrait poser des défis en termes d’accompagnement et de suivi des demandeurs d’emploi, ainsi que de financement des allocations chômage et des dispositifs d’insertion professionnelle.

Toutefois, il convient de souligner que cette augmentation du nombre de demandeurs d’emploi pourrait permettre de mieux identifier les besoins en formation et en accompagnement de ces personnes, et ainsi de mettre en place des dispositifs adaptés pour favoriser leur retour sur le marché du travail.

La création de France Travail et la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi visent à réduire significativement le chômage en France. Cependant, certaines mesures, comme l’inscription automatique des allocataires du RSA, pourraient provoquer une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi inscrits. Il est donc essentiel que les autorités et les acteurs de l’emploi mettent en place des stratégies adaptées pour accompagner ces nouveaux demandeurs d’emploi et leur permettre de retrouver rapidement un travail.