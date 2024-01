Feuilletés au jambon : un délice croustillant et savoureux pour toutes les occasions

Laissez-vous séduire par le feuilleté au jambon, une recette gourmande et raffinée qui ravira vos papilles et celles de vos convives.

Croustillante à souhait, cette préparation à base de pâte feuilletée et de jambon, agrémentée de fromage et d’épices, est idéale pour un apéritif convivial, un brunch dominical ou même un déjeuner sur le pouce.

Découvrez sans plus attendre les secrets de cette recette ancestrale, ses variantes possibles et les astuces pour réussir à coup sûr votre feuilleté au jambon.

La recette traditionnelle du feuilleté au jambon

Avant de vous lancer dans la préparation de ce mets délicieux, prenez le temps de découvrir les ingrédients et les étapes indispensables pour réussir la recette traditionnelle du feuilleté au jambon.

Ingrédients : 1 rouleau de pâte feuilletée

4 tranches de jambon (de préférence blanc)

100 g de fromage râpé (emmental, gruyère, comté…)

1 jaune d’œuf (pour la dorure)

1 cuillère à soupe de lait

1 pincée de noix de muscade (facultatif)

Sel et poivre du moulin Préparation : Préchauffez votre four à 200°C (thermostat 6-7). Déroulez la pâte feuilletée sur votre plan de travail, puis découpez-la en quatre rectangles égaux. Disposez une tranche de jambon sur chaque rectangle, puis parsemez généreusement de fromage râpé. Assaisonnez de noix de muscade, de sel et de poivre selon vos goûts, puis repliez la pâte en deux pour former un chausson. Badigeonnez les chaussons avec le mélange de jaune d’œuf et de lait pour obtenir une belle dorure. Enfournez pour 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que les feuilletés soient bien dorés et croustillants. Servez chaud, accompagné d’une salade verte pour un repas équilibré.

Les astuces pour un feuilleté au jambon réussi

Le succès de votre feuilleté au jambon réside notamment dans le choix des ingrédients et dans le respect de certaines astuces de préparation.

Voici nos conseils pour vous assurer un résultat gourmand et croustillant.

Le choix de la pâte feuilletée : Pour un feuilleté au jambon savoureux, privilégiez une pâte feuilletée pur beurre, plus riche en goût et en croustillance que les pâtes feuilletées à base d’huile végétale. Vous pouvez réaliser votre pâte feuilletée maison, si vous avez du temps devant vous et que vous souhaitez vous lancer dans une préparation 100% fait-maison.

La qualité du jambon : Optez pour un jambon de qualité, de préférence un jambon blanc, légèrement fumé ou cuit à l’étouffée, qui apportera une saveur plus douce et délicate à votre feuilleté. Évitez les tranches de jambon trop épaisses, qui pourraient rendre la pâte moins croustillante.

La dorure : N’hésitez pas à badigeonner généreusement vos feuilletés avec le mélange de jaune d’œuf et de lait, qui leur apportera une belle couleur dorée et une texture encore plus croustillante.

Les variantes du feuilleté au jambon pour varier les plaisirs

Si la recette traditionnelle du feuilleté au jambon est déjà un délice, sachez qu’il est possible de la décliner en de multiples variantes pour varier les plaisirs et surprendre vos convives.

Voici quelques idées pour agrémenter votre feuilleté au jambon :

Ajoutez des légumes : pour un feuilleté encore plus gourmand et coloré, intégrez des légumes à votre préparation, tels que des épinards, du poireau, des champignons, des tomates ou même des courgettes. Veillez toutefois à les faire revenir préalablement à la poêle pour éviter qu’ils ne rendent trop d’eau à la cuisson.

pour un feuilleté encore plus gourmand et coloré, intégrez des légumes à votre préparation, tels que des épinards, du poireau, des champignons, des tomates ou même des courgettes. Veillez toutefois à les faire revenir préalablement à la poêle pour éviter qu’ils ne rendent trop d’eau à la cuisson. Variez les fromages : remplacez le fromage râpé traditionnel par une autre variété de fromage, plus onctueuse ou plus parfumée, comme du chèvre, de la mozzarella, du roquefort, du reblochon ou même du camembert. N’hésitez pas à mélanger plusieurs fromages pour une explosion de saveurs en bouche.

remplacez le fromage râpé traditionnel par une autre variété de fromage, plus onctueuse ou plus parfumée, comme du chèvre, de la mozzarella, du roquefort, du reblochon ou même du camembert. N’hésitez pas à mélanger plusieurs fromages pour une explosion de saveurs en bouche. Optez pour des épices et des herbes : agrémentez votre feuilleté au jambon d’épices et d’herbes aromatiques pour lui donner encore plus de caractère. Essayez par exemple la moutarde à l’ancienne, le paprika, le cumin, le curry, le basilic, le persil, la ciboulette, l’estragon, le thym ou le romarin.

agrémentez votre feuilleté au jambon d’épices et d’herbes aromatiques pour lui donner encore plus de caractère. Essayez par exemple la moutarde à l’ancienne, le paprika, le cumin, le curry, le basilic, le persil, la ciboulette, l’estragon, le thym ou le romarin. Changez de viande : pour une version différente du feuilleté au jambon, remplacez celui-ci par du saumon fumé, du bacon, du chorizo, du poulet ou même des crevettes.

Les accompagnements et les boissons pour sublimer votre feuilleté au jambon

Enfin, pour faire de votre feuilleté au jambon un véritable succès, il est important de bien choisir les accompagnements et les boissons qui viendront sublimer ce plat croustillant et savoureux.

Les accompagnements : Pour un repas équilibré, servez votre feuilleté au jambon avec une salade verte ou une salade composée, agrémentée de quelques légumes croquants et d’une vinaigrette légère. Vous pouvez opter pour une poêlée de légumes de saison ou une purée maison pour un plat encore plus complet et réconfortant.

Les boissons : Pour accompagner votre feuilleté au jambon, privilégiez une boisson légère et désaltérante, telle qu’un vin blanc sec et fruité (un Chardonnay, un Sauvignon Blanc ou un Chenin Blanc), un rosé frais et gourmand (un Côtes de Provence, un Tavel ou un Côtes-du-Rhône) ou encore une bière blonde ou blanche, qui apportera une touche de fraîcheur et de légèreté à votre repas.

En suivant ces conseils et astuces, vous êtes désormais prêt à réaliser un feuilleté au jambon digne des plus grands chefs. N’hésitez pas à vous approprier cette recette et à la personnaliser selon vos envies et les occasions, pour le plus grand plaisir de vos papilles et de celles de vos convives. Bon appétit !