Envie d’une manucure parfaite cet été ? Découvrez les 8 couleurs de vernis qui vont sublimer vos ongles !

Il est temps de donner un coup de peps à vos ongles avec les tendances de l’été en matière de manucure !

Les couleurs vives, pastel et métalliques sont au rendez-vous pour sublimer vos mains et vous faire rayonner tout au long de la saison estivale.

Nous allons vous présenter les 8 couleurs de vernis incontournables pour une manucure parfaite cet été.

Alors, préparez-vous à prendre des notes et à vous offrir une mise en beauté des ongles à la hauteur de vos attentes !

1. Vert d’eau : la fraîcheur et la douceur au bout des doigts

Le vert d’eau est incontestablement la couleur phare de cette saison. Avec ses nuances de vert pastel, il apporte une touche de fraîcheur et de douceur à vos ongles, tout en restant discret et élégant. Cette couleur est parfaite pour celles qui souhaitent une manucure à la fois tendance et intemporelle. Pour la sublimer, vous pouvez :

Associer le vert d’eau à un vernis pailleté pour un effet glamour et festif

Opter pour un nail art minimaliste avec des motifs géométriques ou floraux

Miser sur une french manucure revisité avec un bord vert d’eau

2. Orange vitaminé : l’énergie à l’état pur

Envie d’apporter une touche vitaminée à votre manucure ? Optez pour l’orange ! Cette teinte pétillante et chaleureuse est idéale pour celles qui souhaitent se démarquer et affirmer leur personnalité. Pour mettre en valeur cette couleur pleine d’énergie, vous pouvez :

Choisir un vernis orange néon pour un look électrisant

Associer l’orange à d’autres couleurs vives comme le rose ou le jaune pour une manucure pop et lumineuse

Opter pour un dégradé de couleurs, du plus clair au plus foncé, pour un effet ombré subtil

3. Rose bonbon : la féminité incarnée

Le rose bonbon est un classique indémodable qui fait toujours son petit effet. Cette couleur tendre et féminine est parfaite pour celles qui souhaitent affirmer leur féminité tout en douceur. Pour magnifier le rose bonbon, vous pouvez :

Associer le rose bonbon à un vernis à paillettes pour un effet girly assumé

Mélanger les nuances de rose pour un nail art romantique et délicat

Opter pour une french manucure rose bonbon pour un look sophistiqué et moderne

4. Bleu ciel : l’évasion et la sérénité

Le bleu ciel est synonyme d’évasion, de sérénité et de rêverie. Cette couleur apaisante est idéale pour celles qui souhaitent s’évader et rêver cet été. Pour sublimer le bleu ciel, vous pouvez :

Associer le bleu ciel à des motifs marins pour un look estival et frais

Opter pour un nail art avec des nuages ou des étoiles pour un effet poétique et aérien

Miser sur une french manucure bleu ciel pour une touche d’originalité

5. Jaune soleil : la bonne humeur à l’état pur

Le jaune soleil est la couleur de la bonne humeur et de la joie de vivre. Cette teinte lumineuse et énergisante est parfaite pour celles qui souhaitent afficher leur optimisme et leur enthousiasme cet été. Pour mettre en valeur le jaune soleil, vous pouvez :

Associer le jaune soleil à des motifs tropicaux pour un look exotique et estival

Opter pour un nail art avec des rayons de soleil ou des smileys pour un effet fun et décalé

Miser sur une french manucure jaune soleil pour un look vitaminé et original

6. Rouge glamour : la sophistication à l’honneur

Le rouge glamour est un incontournable de la manucure. Cette couleur chic et sophistiquée est parfaite pour celles qui souhaitent se la jouer femme fatale cet été. Pour magnifier le rouge glamour, vous pouvez :

Opter pour un vernis rouge laqué pour un effet ultra-brillant

Miser sur une french manucure rouge pour un look élégant et intemporel

Associer le rouge à des motifs floraux ou géométriques pour un nail art audacieux et stylé

7. Lavande : la délicatesse et le romantisme

Le lavande est une couleur pastel qui évoque la douceur, la délicatesse et le romantisme. Cette teinte tendre est idéale pour celles qui souhaitent adopter un look raffiné et poétique cet été. Pour sublimer le lavande, vous pouvez :

Associer le lavande à des motifs floraux pour un nail art champêtre et bucolique

Opter pour un dégradé de couleurs pastel pour un effet ombré doux et harmonieux

Miser sur une french manucure lavande pour une touche d’originalité et de féminité

8. Argenté métallique : l’élégance futuriste

L’argenté métallique est la couleur idéale pour celles qui souhaitent adopter un look futuriste et élégant cet été. Cette teinte brillante et sophistiquée apporte une touche d’originalité à votre manucure, tout en restant facile à assortir avec vos tenues. Pour magnifier l’argenté métallique, vous pouvez :

Opter pour un vernis effet miroir pour un rendu ultra-brillant et moderne

Associer l’argenté à des motifs géométriques pour un nail art contemporain et stylé

Miser sur une french manucure argentée pour un look chic et futuriste

Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir les couleurs de vernis qui sublimeront vos ongles cet été ! N’hésitez pas à expérimenter et à mélanger les teintes pour créer des manucures uniques et personnalisées. Et surtout, n’oubliez pas que le plus important est de vous amuser et de vous sentir belle avec votre manucure. Alors, osez sortir des sentiers battus et affichez fièrement vos ongles aux couleurs de l’été !

Enfin, pour que votre manucure dure plus longtemps et reste impeccable tout au long de la saison estivale, n’oubliez pas d’apporter un soin particulier à vos ongles. Pensez à les hydrater régulièrement avec une crème ou une huile nourrissante, utilisez une base protectrice avant d’appliquer votre vernis, et terminez par une couche de top coat pour protéger la couleur et prolonger sa tenue. Avec ces quelques conseils, vous êtes prête à afficher une manucure parfaite tout l’été !

Et si vous avez envie d’aller encore plus loin dans la mise en beauté de vos ongles, pourquoi ne pas vous offrir une séance chez un professionnel de la manucure ? Les salons de beauté et les bars à ongles proposent de nombreux services pour prendre soin de vos mains et réaliser une manucure sur-mesure, adaptée à vos envies et à votre personnalité. Vous pourrez ainsi bénéficier de l’expertise d’un spécialiste pour choisir les couleurs et les motifs qui vous mettront en valeur, et repartir avec des ongles impeccables et un look à tomber !

Alors, prête à succomber à la tentation d’une manucure estivale aux couleurs chatoyantes ? Laissez-vous séduire par les tendances de l’été et amusez-vous à créer des looks uniques qui reflètent votre personnalité. Quelle que soit la couleur que vous choisirez, l’essentiel est de vous sentir belle et bien dans votre peau. Et n’oubliez pas : avec des ongles soignés et colorés, le soleil brille toujours un peu plus fort !