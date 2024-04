Découvrez 5 recettes délicieuses et saines de barres énergétiques maison à base de fruits secs

Les barres énergétiques sont un en-cas très prisé par les sportifs et les personnes souhaitant avoir un apport nutritionnel rapide et efficace.

Riches en protéines, en fibres et en nutriments, elles sont idéales pour recharger les batteries et combler les petits creux tout au long de la journée.

Les recettes du commerce, souvent riches en sucres ajoutés et en graisses saturées, peuvent toutefois nuire à notre bien-être et à notre santé.

Alors pourquoi ne pas réaliser soi-même ses barres énergétiques ?

Nous vous proposons de découvrir 5 recettes gourmandes et saines de barres énergétiques maison à base de fruits secs. Prenez vos tabliers et suivez le guide !

1. Barres énergétiques aux dattes, noix et amandes

Voici une recette simple et rapide pour réaliser des barres énergétiques à base de dattes, noix et amandes, riches en fibres, en protéines et en antioxydants.

Commencez par réunir les ingrédients suivants : 200 g de dattes dénoyautées, 100 g de noix, 100 g d’amandes, 2 cuillères à soupe de miel, 1 pincée de sel et 1 cuillère à café d’extrait de vanille. Dans un mixeur, mixez les dattes, les noix et les amandes jusqu’à obtenir une consistance granuleuse. Ajoutez ensuite le miel, le sel et l’extrait de vanille et mixez de nouveau jusqu’à obtenir une pâte compacte et homogène. Étalez la préparation sur une feuille de papier sulfurisé dans un moule rectangulaire et tassez bien avec le dos d’une cuillère ou avec vos mains humides. Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant de découper en barres et dégustez !

2. Barres énergétiques au quinoa soufflé, abricots secs et graines de chia

Les amateurs de quinoa apprécieront cette recette originale de barres énergétiques au quinoa soufflé, abricots secs et graines de chia, riches en protéines, en oméga-3 et en vitamines.

200 g de quinoa soufflé

100 g d’abricots secs

50 g de graines de chia

50 g de noisettes

100 g de miel

100 g de beurre d’amandes

1 cuillère à café de cannelle en poudre

Commencez par faire chauffer le miel et le beurre d’amandes dans une casserole à feu doux jusqu’à obtenir un mélange homogène. Hors du feu, incorporez la cannelle en poudre.

Dans un saladier, mélangez le quinoa soufflé, les abricots secs coupés en petits morceaux, les graines de chia et les noisettes concassées. Versez ensuite le mélange de miel et de beurre d’amandes sur les ingrédients secs et mélangez bien à l’aide d’une spatule.

Étalez la préparation dans un moule rectangulaire recouvert de papier sulfurisé et tassez bien avec le dos d’une cuillère. Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant de découper en barres. Savourez ces délicieuses barres énergétiques maison !

3. Barres énergétiques aux flocons d’avoine, pruneaux et amandes

Pour les amateurs de flocons d’avoine, découvrez cette recette de barres énergétiques aux pruneaux et amandes, idéales pour un petit-déjeuner équilibré ou une collation gourmande.

Commencez par préchauffer votre four à 180°C (th. 6). Rassemblez les ingrédients suivants : 200 g de flocons d’avoine, 100 g de pruneaux dénoyautés, 100 g d’amandes, 50 g de graines de lin, 50 g de graines de tournesol, 3 cuillères à soupe de miel, 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté et 1 pincée de sel. Dans un saladier, mélangez les flocons d’avoine, les pruneaux coupés en petits morceaux, les amandes concassées, les graines de lin et les graines de tournesol. Ajoutez ensuite le miel, la compote de pommes et le sel et mélangez bien à l’aide d’une spatule. Étalez la préparation dans un moule rectangulaire recouvert de papier sulfurisé et enfournez pour 20 à 25 minutes jusqu’à ce que les bords soient légèrement dorés. Laissez refroidir avant de découper en barres et régalez-vous !

4. Barres énergétiques à la noix de coco, raisins secs et cacao

Offrez-vous une pause gourmande avec ces barres énergétiques à la noix de coco, raisins secs et cacao, riches en fibres, en magnésium et en antioxydants.

200 g de noix de coco râpée

100 g de raisins secs

100 g de cacao en poudre non sucré

100 g de sirop d’agave

100 g de beurre de cacao

1 pincée de sel

Dans un saladier, mélangez la noix de coco râpée, les raisins secs, le cacao en poudre et le sel. Faites fondre le beurre de cacao au bain-marie, puis incorporez-le au mélange sec avec le sirop d’agave. Mélangez bien à l’aide d’une spatule pour obtenir une préparation homogène.

Étalez la préparation dans un moule carré ou rectangulaire recouvert de papier sulfurisé et tassez bien avec le dos d’une cuillère. Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant de découper en barres. Dégustez ces savoureuses barres énergétiques maison aux saveurs exotiques !

5. Barres énergétiques aux graines de sésame, cranberries et pistaches

Enfin, cette dernière recette de barres énergétiques aux graines de sésame, cranberries et pistaches allie gourmandise et bienfaits nutritionnels grâce à sa richesse en acides gras insaturés, en minéraux et en vitamines.

Préparez les ingrédients suivants : 200 g de graines de sésame, 100 g de cranberries séchées, 100 g de pistaches non salées, 100 g de miel, 50 g de sirop d’érable, 50 g de beurre d’amandes et 1 pincée de sel. Commencez par faire griller légèrement les graines de sésame dans une poêle sans matière grasse pendant quelques minutes, en remuant régulièrement pour éviter qu’elles ne brûlent. Dans un saladier, mélangez les graines de sésame grillées, les cranberries et les pistaches concassées. Faites chauffer le miel, le sirop d’érable et le beurre d’amandes dans une casserole à feu doux jusqu’à obtenir un mélange homogène, puis incorporez-le aux ingrédients secs avec le sel. Étalez la préparation dans un moule rectangulaire recouvert de papier sulfurisé et tassez bien avec le dos d’une cuillère. Laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures avant de découper en barres.

Voilà, vous disposez désormais de 5 recettes gourmandes et saines de barres énergétiques maison à base de fruits secs, adaptées à tous les goûts et à toutes les envies. N’hésitez pas à les personnaliser en remplaçant certains ingrédients par d’autres de votre choix, en fonction de vos préférences et des produits que vous avez à disposition. En réalisant vous-même vos barres énergétiques, vous maîtrisez leur composition et vous faites un geste pour votre santé et pour l’environnement en évitant les emballages individuels. Alors, à vos fourneaux et régalez-vous !