Comment préserver l’éclat de votre coloration pendant les vacances d’été ?

Vous avez enfin décidé de sauter le pas et de vous offrir une coloration pour cet été ? Bravo !

Que ce soit pour essayer quelque chose de nouveau ou simplement pour rehausser votre look, une belle couleur de cheveux peut faire des merveilles pour votre apparence et votre confiance en vous.

Cependant, vous avez peut-être entendu dire que les vacances d’été, avec son lot de soleil, de sable et d’eau salée, peuvent être particulièrement éprouvantes pour les cheveux colorés. Pas de panique !

Nous vous donnerons toutes les astuces pour conserver l’éclat de votre coloration pendant les vacances.

Protéger vos cheveux du soleil

Le soleil peut être un véritable ennemi pour vos cheveux, surtout lorsqu’ils sont colorés. Les rayons UV ont en effet tendance à ternir et décolorer la couleur, sans parler des dommages qu’ils peuvent causer à la fibre capillaire. Voici quelques conseils pour protéger vos cheveux des effets néfastes du soleil :

Portez un chapeau ou un foulard : C’est la solution la plus simple et la plus efficace pour protéger vos cheveux des rayons UV. Choisissez un chapeau à large bord ou un foulard élégant pour allier protection et style.

C’est la solution la plus simple et la plus efficace pour protéger vos cheveux des rayons UV. Choisissez un chapeau à large bord ou un foulard élégant pour allier protection et style. Utilisez un spray protecteur : Il existe des sprays spécialement conçus pour protéger les cheveux colorés du soleil. Appliquez-en généreusement sur l’ensemble de votre chevelure avant de vous exposer au soleil.

Il existe des sprays spécialement conçus pour protéger les cheveux colorés du soleil. Appliquez-en généreusement sur l’ensemble de votre chevelure avant de vous exposer au soleil. Évitez les heures les plus chaudes : Essayez de limiter votre exposition au soleil entre 12h et 16h, lorsque les rayons sont les plus intenses.

Prendre soin de vos cheveux à la plage

Le sable et l’eau salée peuvent mettre à rude épreuve vos cheveux colorés. Voici quelques conseils pour limiter les dégâts :

Rincez vos cheveux avant et après la baignade : Avant de vous jeter à l’eau, rincez vos cheveux à l’eau douce. Cela permettra de les saturer d’eau et de limiter l’absorption d’eau salée. Après la baignade, rincez-les à nouveau pour éliminer les résidus de sel.

Avant de vous jeter à l’eau, rincez vos cheveux à l’eau douce. Cela permettra de les saturer d’eau et de limiter l’absorption d’eau salée. Après la baignade, rincez-les à nouveau pour éliminer les résidus de sel. Appliquez un soin protecteur : Avant de vous exposer au soleil et à l’eau salée, appliquez un soin sans rinçage spécialement conçu pour protéger les cheveux colorés. Celui-ci formera un film protecteur autour de la fibre capillaire et évitera que la couleur ne se délave.

Avant de vous exposer au soleil et à l’eau salée, appliquez un soin sans rinçage spécialement conçu pour protéger les cheveux colorés. Celui-ci formera un film protecteur autour de la fibre capillaire et évitera que la couleur ne se délave. Attachez vos cheveux : Pour limiter les frottements avec le sable et l’eau, attachez vos cheveux en chignon, en queue de cheval ou en tresse. Cela permettra de réduire les risques de nœuds et de casse.

Lutter contre les effets du chlore

Si vous êtes plutôt piscine que plage, le chlore présent dans l’eau peut nuire à votre coloration. Voici comment préserver l’éclat de vos cheveux :

Portez un bonnet de bain : Cela peut ne pas être très glamour, mais c’est l’une des meilleures façons de protéger vos cheveux colorés du chlore.

Cela peut ne pas être très glamour, mais c’est l’une des meilleures façons de protéger vos cheveux colorés du chlore. Rincez vos cheveux avant de plonger : Comme pour l’eau salée, rincer vos cheveux à l’eau douce avant de vous baigner permettra de limiter l’absorption du chlore.

Comme pour l’eau salée, rincer vos cheveux à l’eau douce avant de vous baigner permettra de limiter l’absorption du chlore. Appliquez un soin protecteur : Il existe des soins spécifiques pour protéger les cheveux colorés du chlore. N’hésitez pas à en appliquer avant de vous baigner.

Adopter une routine capillaire adaptée

Pour conserver l’éclat de votre coloration pendant les vacances, il est essentiel d’adopter une routine capillaire adaptée. Voici quelques conseils :

Utilisez des produits spécifiques : Privilégiez les shampoings, après-shampoings et soins spécialement conçus pour les cheveux colorés. Ces produits contiennent des ingrédients qui préservent la couleur et nourrissent la fibre capillaire.

Privilégiez les shampoings, après-shampoings et soins spécialement conçus pour les cheveux colorés. Ces produits contiennent des ingrédients qui préservent la couleur et nourrissent la fibre capillaire. Espacez les lavages : Laver trop fréquemment vos cheveux peut les assécher et faire dégorger la couleur. Essayez de laver vos cheveux tous les deux ou trois jours et utilisez un shampoing sec entre les lavages si nécessaire.

Laver trop fréquemment vos cheveux peut les assécher et faire dégorger la couleur. Essayez de laver vos cheveux tous les deux ou trois jours et utilisez un shampoing sec entre les lavages si nécessaire. Hydratez vos cheveux : Les cheveux colorés ont tendance à être plus secs et fragiles. Pensez à appliquer régulièrement un masque nourrissant pour les réhydrater en profondeur.

Les cheveux colorés ont tendance à être plus secs et fragiles. Pensez à appliquer régulièrement un masque nourrissant pour les réhydrater en profondeur. Évitez les appareils chauffants : L’utilisation fréquente de sèche-cheveux, fers à lisser ou à boucler peut abîmer les cheveux colorés. Privilégiez un séchage à l’air libre et limitez l’utilisation de ces appareils.

En suivant ces conseils, vous devriez pouvoir préserver l’éclat de votre coloration tout au long de vos vacances. N’oubliez pas que chaque chevelure est différente et qu’il est important de trouver la routine qui vous convient le mieux. N’hésitez pas à demander conseil à votre coiffeur ou à votre coloriste pour des recommandations personnalisées.

Enfin, rappelez-vous que les vacances sont avant tout un moment de détente et de plaisir. Ne vous laissez pas submerger par la peur d’abîmer votre coloration et profitez pleinement de ces moments précieux. Après tout, les cheveux repoussent et les couleurs peuvent être retouchées. Prenez soin de votre chevelure, mais n’oubliez pas de prendre soin de vous-même et de vous accorder du temps pour vous ressourcer.

En résumé, pour conserver l’éclat de votre coloration pendant les vacances, protégez vos cheveux du soleil en portant un chapeau ou en appliquant un spray protecteur, prenez soin de vos cheveux à la plage en les rinçant avant et après la baignade, luttez contre les effets du chlore en portant un bonnet de bain ou en utilisant un soin protecteur, et adoptez une routine capillaire adaptée avec des produits spécifiques et en espaçant les lavages. N’oubliez pas de vous détendre et de profiter de vos vacances, tout en prenant soin de vos cheveux et de vous-même.

Maintenant que vous êtes armé(e) de toutes ces astuces pour préserver au mieux votre coloration, il ne vous reste plus qu’à profiter pleinement de vos vacances. Que vous passiez du temps au bord de la mer, à la piscine ou simplement à vous prélasser au soleil, vos cheveux garderont leur éclat et vous pourrez arborer fièrement votre nouvelle couleur. Alors n’hésitez plus, faites vos valises et partez à l’aventure avec des cheveux resplendissants !