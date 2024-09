7 astuces malignes pour manger mieux et dépenser moins

Manger sainement sans se ruiner, c’est possible !

Avec l’inflation qui grimpe, beaucoup se demandent comment concilier alimentation équilibrée et budget serré.

Pas de panique, il existe des solutions simples pour remplir son assiette de bons produits sans vider son portefeuille.

Voici quelques astuces testées et approuvées pour se régaler malin.

1. Planifiez vos menus à l’avance

Prendre le temps de réfléchir à ses repas pour la semaine, ça change tout ! En planifiant vos menus :

Vous évitez les achats impulsifs au supermarché

Vous limitez le gaspillage en n’achetant que le nécessaire

Vous variez plus facilement vos repas

Faites votre liste de courses en fonction de votre planning de repas. Vous verrez, ça fait une sacrée différence sur le ticket de caisse à la fin du mois. Et en prime, fini le casse-tête quotidien du « qu’est-ce qu’on mange ce soir ? ».

2. Privilégiez les produits de saison

Les fruits et légumes de saison ont tout bon :

Ils sont moins chers car plus abondants

Ils ont meilleur goût car récoltés à maturité

Ils sont plus riches en nutriments

Leur empreinte carbone est réduite

En hiver, faites le plein de choux, poireaux, carottes. L’été, régalez-vous de tomates, courgettes, aubergines. Votre porte-monnaie et votre palais vous diront merci ! Pour s’y retrouver, un petit calendrier des fruits et légumes de saison affiché sur le frigo, c’est le top.

3. Redécouvrez les légumineuses

Lentilles, pois chiches, haricots secs… Ces petites graines ont tout pour plaire :

Riches en protéines végétales

Excellente source de fibres

Très économiques

Se conservent longtemps

Incorporez-les régulièrement dans vos plats pour booster vos apports nutritionnels sans vous ruiner. Une portion de légumineuses coûte bien moins cher qu’un steak ! Essayez par exemple un dahl de lentilles corail ou des falafels maison, c’est délicieux et pas cher du tout.

4. Faites vos courses au bon endroit et au bon moment

Quelques astuces pour optimiser vos achats :

Comparez les prix entre différentes enseignes

Privilégiez les magasins discount pour les produits de base

Achetez en vrac quand c’est avantageux

Profitez des promotions sur les produits que vous consommez régulièrement

Faites vos courses en fin de journée pour profiter des rabais sur les produits frais

N’hésitez pas non plus à tester les applications anti-gaspi comme Too Good To Go ou Phenix. Elles permettent d’acheter à prix réduit les invendus des commerçants. C’est bon pour le portefeuille et pour la planète !

5. Cuisinez maison et en quantité

Rien de tel que le fait-maison pour manger sain et pas cher. En cuisinant vous-même :

Vous maîtrisez la qualité des ingrédients

Vous évitez les additifs des plats industriels

Vous réduisez considérablement vos dépenses

Préparez de grandes quantités et congelez des portions individuelles. Vous aurez toujours un repas équilibré sous la main, même les jours où vous n’avez pas le temps de cuisiner. C’est l’astuce parfaite pour éviter de craquer sur des plats préparés ou de commander des pizzas.

Quelques idées de plats faciles à préparer en batch :

Soupe de légumes

Chili végétarien

Curry de légumes

Bolognaise de lentilles

6. Limitez le gaspillage alimentaire

En moyenne, chaque Français jette 30 kg de nourriture par an. C’est énorme ! Pour réduire ce gaspillage :

Rangez votre frigo intelligemment (les produits qui périment vite devant)

Congelez ce que vous ne consommerez pas rapidement

Utilisez les restes pour créer de nouveaux plats

Apprenez à bien lire les dates de péremption

Par exemple, un reste de poulet rôti peut devenir une délicieuse salade le lendemain. Des fruits trop mûrs ? Mixez-les en smoothie ou faites-en une compote. Avec un peu d’imagination, rien ne se perd !

7. Cultivez vos propres herbes aromatiques

Avoir un petit potager d’intérieur, c’est à la portée de tous, même sans jardin. Quelques pots sur le rebord de la fenêtre et hop :

Vous avez des herbes fraîches à portée de main

Vous économisez sur l’achat de bouquets d’herbes

Vous réduisez le gaspillage (plus besoin d’acheter un gros bouquet pour quelques feuilles)

Basilic, persil, ciboulette, menthe… Ces herbes sont faciles à cultiver et apportent beaucoup de saveur à vos plats. En plus, c’est très gratifiant de cuisiner avec ses propres herbes !

Bonus : Apprenez à lire les étiquettes

Pour finir, un conseil qui vous servira toute votre vie : apprenez à décrypter les étiquettes nutritionnelles. Ça vous permettra de :

Comparer efficacement les produits entre eux

Repérer les aliments trop riches en sucres, sel ou graisses

Choisir les options les plus équilibrées

Le Nutri-Score peut vous aider, mais rien ne vaut un coup d’œil à la liste des ingrédients. Plus elle est courte et compréhensible, mieux c’est !

Avec ces astuces en poche, vous êtes parés pour faire vos courses malin et manger sainement sans vous ruiner. N’oubliez pas, la clé c’est l’organisation et un peu d’anticipation. Alors, prêts à relever le défi d’une alimentation saine et économique ?