5 recettes de pâtes façon gastro : le plaisir des papilles en un tournemain !

Découvrez sans plus attendre ces 5 recettes de pâtes façon gastro, qui séduiront vos convives par leur saveur et leur présentation, tout en étant simples et rapides à réaliser.

Aux arômes délicats et aux textures équilibrées, ces recettes de pâtes sauront vous surprendre et vous faire redécouvrir ce plat emblématique de la cuisine italienne, au-delà des traditionnelles Carbonara et Bolognèse.

Laissez-vous tenter par ces mets raffinés, qui mettent à l’honneur des ingrédients de qualité et des associations subtiles pour une expérience culinaire inoubliable.

1. Tagliatelles aux noix de Saint-Jacques, poireaux et safran

Pour une alliance terre-mer raffinée, essayez cette recette de tagliatelles aux noix de Saint-Jacques, poireaux et safran.

Commencez par émincer finement un poireau, faites-le revenir dans un peu d’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit tendre et légèrement doré. Pendant la cuisson des poireaux, préparez un bouillon en faisant infuser quelques pistils de safran dans de l’eau chaude. Réservez. Portez une grande casserole d’eau salée à ébullition et faites cuire les tagliatelles selon les indications du paquet. Parallèlement, faites chauffer une poêle avec un peu d’huile d’olive et faites-y dorer les noix de Saint-Jacques sur chaque face. Salez et poivrez selon vos goûts. Une fois les pâtes et les Saint-Jacques cuites, égouttez les tagliatelles et ajoutez-les aux poireaux. Incorporez le bouillon au safran, puis mélangez bien. Disposez les tagliatelles en nid dans les assiettes, surmontez-les de noix de Saint-Jacques et parsemez de persil ciselé. Servez sans attendre.

2. Penne au confit de canard, champignons et parmesan

Offrez-vous un voyage gustatif avec cette recette de penne au confit de canard, champignons et parmesan, qui marie à merveille les saveurs du terroir et de la botte.

Préchauffez votre four à 180°C (th.6).

Effilochez la chair d’une cuisse de canard confite et réservez.

Émincez finement une échalote et faites-la revenir dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez ensuite des champignons de Paris émincés et laissez cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Mélangez le canard effiloché et les champignons, puis incorporez environ 100 g de parmesan râpé. Mélangez bien et réservez.

Faites cuire les penne selon les indications du paquet, puis égouttez-les et mélangez-les à la préparation de canard et champignons.

Transvasez le tout dans un plat à gratin, saupoudrez de parmesan râpé et enfournez pour 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit bien gratiné.

Servez bien chaud, accompagné d’une salade verte pour une touche de fraîcheur.

3. Farfalle à la crème d’artichaut, jambon de Parme et roquette

Envie d’une recette légère et pleine de saveurs ? Laissez-vous tenter par ces farfalle à la crème d’artichaut, jambon de Parme et roquette.

Commencez par préparer la crème d’artichaut :

Mixez ensemble une boîte de cœurs d’artichaut égouttés, un peu de crème fraîche épaisse, du sel, du poivre et quelques gouttes de jus de citron. Goûtez et ajustez l’assaisonnement selon vos préférences.

Continuez avec la préparation des pâtes :

Faites cuire les farfalle selon les indications du paquet, puis égouttez-les et réservez. Dans une poêle, faites revenir quelques tranches de jambon de Parme coupées en morceaux jusqu’à ce qu’elles soient légèrement croustillantes. Réservez. Mélangez les farfalle avec la crème d’artichaut, puis ajoutez le jambon de Parme et quelques feuilles de roquette. Servez bien chaud, avec un peu de parmesan râpé pour encore plus de gourmandise.

4. Linguine aux crevettes, tomates cerises et pesto de basilic

Succombez à la fraîcheur de cette recette de linguine aux crevettes, tomates cerises et pesto de basilic, parfaite pour les beaux jours.

Préparez le pesto de basilic :

Mixez ensemble un bouquet de basilic frais, quelques pignons de pin, une gousse d’ail, du parmesan râpé, du sel, du poivre et de l’huile d’olive jusqu’à obtenir une texture lisse et onctueuse. Goûtez et ajustez l’assaisonnement selon vos goûts.

Poursuivez avec la préparation des pâtes :

Faites cuire les linguine selon les indications du paquet, puis égouttez-les et réservez. Dans une poêle, faites revenir des crevettes décortiquées avec un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Ajoutez ensuite des tomates cerises coupées en deux et laissez cuire quelques minutes. Mélangez les linguine avec les crevettes et les tomates cerises, puis incorporez le pesto de basilic. Mélangez bien afin de bien enrober les pâtes. Servez bien chaud, accompagné de copeaux de parmesan et d’un filet de jus de citron pour une touche d’acidité.

5. Fettuccine à la crème de truffe, asperges vertes et pignons de pin

En quête d’originalité ? Essayez ces fettuccine à la crème de truffe, asperges vertes et pignons de pin, qui raviront les palais les plus exigeants.

Préparez la crème de truffe :

Mélangez de la crème fraîche épaisse avec un peu de pâte de truffe noire, du sel et du poivre. Goûtez et ajustez l’assaisonnement selon vos préférences.

Continuez avec la préparation des pâtes :

Faites cuire les fettuccine selon les indications du paquet, puis égouttez-les et réservez. Dans une poêle, faites revenir des asperges vertes coupées en morceaux avec un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Laissez cuire jusqu’à ce qu’elles soient tendres mais encore croquantes. Torréfiez quelques pignons de pin dans une poêle à sec, en les surveillant bien pour éviter qu’ils ne brûlent. Mélangez les fettuccine avec la crème de truffe, les asperges vertes et les pignons de pin torréfiés. Servez bien chaud, saupoudré de parmesan râpé et d’un peu de zeste de citron pour apporter une touche de fraîcheur.

En somme, ces 5 recettes de pâtes façon gastro vous permettront d’épater vos convives et de leur offrir une véritable expérience culinaire, tout en restant simples et rapides à réaliser. Que ce soit avec les tagliatelles aux noix de Saint-Jacques, poireaux et safran, les penne au confit de canard, champignons et parmesan, les farfalle à la crème d’artichaut, jambon de Parme et roquette, les linguine aux crevettes, tomates cerises et pesto de basilic ou encore les fettuccine à la crème de truffe, asperges vertes et pignons de pin, chaque recette se distingue par ses saveurs uniques et ses associations audacieuses. N’hésitez pas à les personnaliser selon vos envies et à les accompagner d’un bon verre de vin pour sublimer le tout. Bon appétit !