5 idées reçues sur nos amis les chats qu’il est grand temps d’oublier une bonne fois !

Les chats fascinent et intriguent l’humanité depuis des millénaires.

Ces félins domestiques, à la fois indépendants et affectueux, sont souvent mal compris.

De nombreuses croyances populaires persistent à leur sujet, certaines datant même du Moyen Âge.

Il est temps de faire le point sur ces mythes tenaces et de rétablir quelques vérités sur nos amis à quatre pattes.

1. Les chats voient dans le noir complet

Contrairement à ce que beaucoup pensent, les chats ne peuvent pas voir dans l’obscurité totale. Cette idée reçue vient probablement de leur capacité à se déplacer avec aisance la nuit.

En réalité, les yeux des chats sont particulièrement bien adaptés à la vision nocturne, mais ils ont tout de même besoin d’un minimum de lumière. Voici pourquoi :

Leurs pupilles peuvent se dilater jusqu’à occuper presque tout l’œil, laissant entrer beaucoup plus de lumière que les nôtres.

Leur rétine contient une proportion plus élevée de bâtonnets, des cellules sensibles aux faibles luminosités.

Derrière leur rétine se trouve une couche réfléchissante appelée tapetum lucidum, qui renvoie la lumière et améliore leur vision nocturne.

Grâce à ces adaptations, les chats peuvent voir avec seulement 1/6ème de la lumière nécessaire aux humains. Cependant, dans le noir complet, ils sont tout aussi aveugles que nous.

2. Les chats détestent l’eau

L’image du chat fuyant à toutes pattes la moindre goutte d’eau est profondément ancrée dans l’imaginaire collectif. Pourtant, cette généralisation est loin d’être vraie pour tous les chats.

Certes, de nombreux chats n’apprécient pas être mouillés, mais les raisons sont plus complexes qu’une simple aversion :

Leur fourrure, une fois trempée, devient lourde et inconfortable.

L’odeur de leur pelage mouillé peut les perturber, car elle masque leur odeur naturelle.

Une mauvaise expérience passée peut avoir créé une association négative avec l’eau.

Cependant, certaines races de chats adorent l’eau. Le Bengal, le Maine Coon ou encore le Turc de Van sont connus pour leur attirance pour les jeux aquatiques. De plus, de nombreux chats sont fascinés par l’eau courante et aiment jouer avec les robinets ou boire à même le filet d’eau.

L’attitude d’un chat envers l’eau dépend beaucoup de son expérience individuelle et de son éducation. Un chaton habitué dès son plus jeune âge à prendre des bains aura plus de chances d’apprécier l’eau à l’âge adulte.

3. Les chats sont solitaires et indépendants

L’image du chat solitaire et indépendant est largement répandue, mais elle ne reflète pas la réalité complexe de leur comportement social. Bien que les chats soient effectivement plus indépendants que les chiens, ils sont loin d’être des ermites asociaux.

En fait, les chats peuvent former des liens sociaux forts, tant avec les humains qu’avec d’autres animaux :

Dans la nature, les chats sauvages vivent souvent en colonies, partageant ressources et soins aux chatons.

Les chats domestiques peuvent développer des amitiés profondes avec d’autres chats, des chiens, et même des animaux d’espèces différentes.

Beaucoup de chats recherchent activement l’attention et l’affection de leurs propriétaires.

Des études ont montré que les chats sont capables de former des attachements sécurisants avec leurs propriétaires, similaires à ceux observés entre les enfants et leurs parents. Ils peuvent souffrir d’anxiété de séparation et montrer des signes de stress lorsqu’ils sont laissés seuls trop longtemps.

Le Dr John Bradshaw, expert en comportement félin, affirme : « Les chats sont en réalité des animaux sociaux qui ont besoin de compagnie et d’attention, même s’ils l’expriment différemment des chiens. »

4. Le lait est bon pour les chats

L’image du chat lapant goulûment une soucoupe de lait est profondément ancrée dans notre culture. Pourtant, cette idée reçue peut être dangereuse pour la santé de nos félins.

Contrairement à la croyance populaire, la plupart des chats adultes sont intolérants au lactose. Voici pourquoi le lait peut être problématique :

Après le sevrage, les chats perdent progressivement leur capacité à digérer le lactose.

La consommation de lait peut provoquer des troubles digestifs tels que diarrhées, vomissements et douleurs abdominales.

Le lait est riche en calories et peut contribuer à l’obésité féline si consommé régulièrement.

Dr. Gary Norsworthy, vétérinaire spécialiste des chats, explique : « Donner du lait à un chat adulte, c’est comme donner de la crème glacée à quelqu’un qui est intolérant au lactose. Ça peut sembler agréable sur le moment, mais les conséquences ne le sont pas. »

Si votre chat semble apprécier le lait, il existe des alternatives plus saines :

Du lait spécial pour chats, pauvre en lactose

De l’eau fraîche, essentielle à leur hydratation

Des bouillons sans sel ni assaisonnements, occasionnellement

Il est important de consulter un vétérinaire pour établir un régime alimentaire adapté aux besoins spécifiques de votre chat.

5. Les chats retombent toujours sur leurs pattes

Cette croyance populaire a conduit à de nombreux malentendus et parfois même à des accidents. Bien que les chats aient une capacité remarquable à se redresser en plein vol, il est faux et dangereux de croire qu’ils retombent systématiquement sur leurs pattes.

Le réflexe de redressement des chats est en effet impressionnant :

Grâce à leur oreille interne très développée, ils peuvent rapidement déterminer leur position dans l’espace.

Leur colonne vertébrale extrêmement flexible leur permet de tourner le haut et le bas du corps indépendamment.

Leurs pattes agissent comme des amortisseurs lors de l’atterrissage.

Cependant, plusieurs facteurs peuvent empêcher un chat de retomber correctement :

La hauteur de la chute : paradoxalement, une chute de très faible hauteur peut être plus dangereuse qu’une chute plus importante, car le chat n’a pas le temps de se retourner.

L’état de santé du chat : un chat âgé, malade ou blessé aura plus de difficultés à se redresser.

La surface d’atterrissage : même en retombant sur ses pattes, un chat peut se blesser sur une surface dure ou irrégulière.

Le Dr. Bruce Kornreich, directeur du Cornell Feline Health Center, met en garde : « Même si les chats ont une capacité remarquable à survivre à des chutes, ils ne sont pas invincibles. Les propriétaires doivent sécuriser leur environnement pour prévenir les accidents. »

Prévenir les chutes

Pour protéger votre chat, voici quelques mesures de sécurité essentielles :

Installer des moustiquaires solides aux fenêtres

Sécuriser les balcons avec des filets ou des clôtures

Éviter de laisser le chat sans surveillance sur des surfaces en hauteur

Consulter immédiatement un vétérinaire en cas de chute, même si le chat semble indemne

Les chats sont des animaux fascinants dont le comportement et la physiologie continuent de nous surprendre. Dépasser ces idées reçues nous permet de mieux comprendre et de prendre soin de nos compagnons félins. En restant informés et attentifs, nous pouvons offrir à nos chats un environnement sûr et adapté à leurs besoins réels, renforçant ainsi le lien unique qui nous unit à eux.