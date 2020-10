Quartiers Cafés : un appel à projet pour favoriser le lien social

Vous gérez un café, un restaurant, une boulangerie, un kébab et souhaitez lancer un projet créateur de lien social dans votre quartier ? Le dispositif “Quartiers Cafés” vous aide à concrétiser vos idées. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er novembre 2020.

« Quartiers Cafés » est un programme créé par le GROUPE SOS, pionnier de la lutte contre les exclusions, avec le soutien de Coca-Cola. L’objectif ? Favoriser le lien social dans les quartiers prioritaires, en soutenant les idées solidaires des commerçants de proximité. D’ici la fin de l’année, 50 initiatives locales seront sélectionnées sur leurs capacités à créer du lien social entre les habitantes et habitants des Quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le confinement a particulièrement fragilisé ces territoires fortement touchés par la précarité.

Un soutien aux solutions locales

Le principe est simple : encourager, soutenir et promouvoir le projet solidaire d’un café ou d’un commerce – café, bar, restaurant, épicerie, kebab, boulangerie – d’un quartier prioritaire, en France métropolitaine. Pour faire émerger ces projets, ou simplement leur donner les moyens d’exister, n’hésitez pas à le sortir de l’ombre. Du 9 septembre au 1er novembre, la plateforme quartierscafes.org permet aux candidats de déposer un dossier en ligne et de prendre connaissance des modalités de candidature. Tous les projets seront étudiés, puis présentés à un jury d’experts qui sélectionnera jusqu’à 50 lauréats.

Des moyens au service du lien social de proximité

Les dotations seront réparties de manière équitable entre les 50 gagnants, sous la forme de support matériel ou de services. Tous les projets sont les bienvenus ; qu’ils aient trait à l’inclusion numérique, la culture, les loisirs et les sports, mais aussi la transition écologique, la solidarité et l’autonomie, ou encore la citoyenneté et la participation à la vie collective. Les projets créés en partenariat avec des associations locales seront particulièrement étudiées. « Les commerces de proximité sont des lieux de lien social, plus que jamais nécessaires dans la période actuelle. Les envies et la créativité ne manquent pas pour développer de nouvelles initiatives pour la vie du quartier : nous avons hâte de les accompagner à émerger, se lancer et s’étendre ! », se réjouit Chloé Brillon, Directrice GROUPE SOS Action territoriale.

Ce dispositif a été financé à hauteur de 600 000 euros par l’entreprise Coca-Cola. « Ensemble, nous souhaitons accompagner les commerçants dans la relance locale de leurs activités et la réalisation de projets faisant vivre le lien social de leur quartier. », explique Laurent Turpault, Directeur de la communication, des affaires publiques et de la RSE chez Coca-Cola France.