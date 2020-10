Des T-shirts pour changer de regard sur le handicap

Valentin et Kévin ont créé à Lyon la marque de textile handi-responsable Le regard français. Une belle histoire amicale et entrepreneuriale au service de la diversité.

Ils se sont rencontrés dans une colonie de vacances pour jeunes handicapés organisée par APF France handicap, il y a 10 ans, et, depuis, ils ne se sont plus quittés ! Valentin est alors un jeune vacancier et Kévin occupe la fonction d’animateur. Leur amitié s’est prolongée des années plus tard. En 2013, ils partagent une colocation à Lyon, en poursuivant respectivement des études en management de la santé pour Kévin et en physiologie des pathologies musculaires pour Valentin. Une fois leurs masters en poche, ils se sont posé la question de leur avenir professionnel.

Très vite, ils tombent d’accord sur un désir partagé de faire évoluer le regard sur les personnes en situation de handicap, pour le rendre plus léger et plus dynamique. “Il y avait plein d’associations qui parlaient du handicap mais de manière toujours assez grave. On s’est dit qu’un T-shirt parlait à tout le monde, et on a très vite choisi l’humour pour faire passer nos messages“, explique Valentin.

On peut trouver par exemple l’inscription “J’aime ce T-shirt rouge” sur un T-shirt blanc. “On s’est imaginés un mal-voyant avec ce T-shirt, ça permet d’aborder le handicap sous l’angle de l’auto-dérision“, sourit Valentin. Ils créent leur marque Le regard français en 2019. Un an plus tard, les pré-commandes de T-shirt et de sweat en coton recyclé s’envolent. Le succès est au rendez-vous.

Des vêtements handi-responsables

“Nous avions aussi envie de valoriser le travail des établissements et services d’aides par le travail (ESAT) et des entreprises adaptées qui emploient des personnes en situation de handicap“, poursuit Valentin. La jeune marque engagée a développé un partenariat avec des ateliers un peu partout en France. Un travail d’équipe à la fois écologique et solidaire. Le sweat de la marque est fabriquée avec des chutes de textile et des bouteilles en plastique recyclée. L’équipe d’un atelier, dans la Somme, tricote avec son équipe les rouleaux de tissus les futurs sweats solidaires. 26 travailleurs en situation de handicap confectionnent ensuite avec minutie le sweat.

“Notre objectif est de travailler avec un maximum de partenaires sur le territoire pour développer l’activité économique des ESAT et des entreprises adaptées.” De nombreuses entreprises qui ont à cœur de développer leur politique RSE sont aujourd’hui clientes de la marque Le regard français, un bel encouragement pour l’avenir.