Le Groupe SOS dépose plainte à l’encontre d’Éric Zemmour et de CNEWS

À la suite des propos tenus par Éric Zemmour sur CNews – « Ces jeunes issus de l’immigration (…) sont tous des voleurs, ils sont tous des assassins, ils sont tous des violeurs » -, dans l’émission de Christine Kelly, le 29 septembre dernier, le Groupe SOS a décidé de porter plainte contre la chaîne et son polémiste.

Acteur majeur dans la protection des mineurs isolés, le Groupe SOS accueille chaque année plus de 2 500 mineurs isolés et leur propose au quotidien un accompagnement éducatif, pédagogique, social, administratif, et sur le plan de la santé. Un mineur non accompagné étranger est avant tout mineur, avant d’être étranger.

Voilà pourquoi le Groupe SOS a voulu réagir face aux propos d’Éric Zemmour : « La provocation à la discrimination est un délit : les propos inadmissibles d’Éric Zemmour doivent être dénoncés et condamnés avec fermeté. »

Déjà condamné par le passé…

Pour rappel, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour “provocation à la haine raciale” et “injures publiques à caractère raciste”. Associations et départements (Finistère, Loire-Atlantique, Gers, Haute-Garonne, Landes, Pyrénées-Orientales et Gironde, Meurthe-et-Moselle) ont également décidé de porter plainte contre le polémiste. Dominique Sopo a annoncé que son association SOS Racisme avait saisi le CSA “contre ce raciste récidiviste“.

Rappelons que ce dernier a déjà été condamné à maintes reprises par le passé, notamment en 2011 et en 2019 pour provocation à la haine.