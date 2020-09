Lettre ouverte à nos concitoyens pour défendre la liberté d’expression

Au MOUVEMENT UP, nous répétons souvent que l’on éduque les enfants et que l’on informe les adultes.

La presse, dans ce XXIe siècle en mutation, dialogue avec les pensées complexes qui nourrissent la construction d’un faire-société en constante évolution. Cette évolution repose sur des textes communs fondateurs, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui protège des principes piliers de notre démocratie, tels que la liberté d’expression.

Après les trois pouvoirs qui incarnent l’Etat (le législatif, l’exécutif et le judiciaire) les médias sont le 4ème pouvoir. Il est en réalité le premier, celui qui entre dans nos salons, nos chambres et nos conversations.

Dans notre société française, démocratique, laïque et républicaine, il est indispensable de nous offrir une diversité d’opinions, d’investigations, de prises de parole et de formats. Cette diversité nous permet d’aiguiser notre esprit critique, d’être des citoyens éclairés, responsables et conscients du poids de nos décisions individuelles.

MOUVEMENT UP et Respect Mag contribuent à cette pluralité d’informations, au travers de formats, d’analyses et de témoignages d’experts, d’utilisateurs, de personnalités publiques, d’anonymes. Cette production d’informations n’est rendue possible que par ce socle de libertés fondamentales que nous oublions souvent. Elles nous semblent évidentes.

Pourtant, des faiseurs d’expressions de la pensée ont perdu la vie ou sont menacés de mort, pour nous offrir cette pluralité culturelle, pour rester connecter aux arcanes du monde.

MOUVEMENT UP, après les attentats de Charlie, a partagé la détresse, mais aussi la solidarité créée autour de l’équipe de Charb. Ces événements ont eu un écho tout particulier. Nous avons fait partie des successeurs à l’adresse meurtrie. Dès mars 2016, nous nous sommes attelés à redonner vie à ce bureau dévasté par la tristesse, en y installant de la vie, des médias et de l’intérêt général, comme pour saluer l’engagement et poursuivre à notre manière le combat mené par Charlie Hebdo.

La rue Nicolas Appert sera à jamais empreinte d’émotions, nous serons à jamais respectueux de ce média libre, nous soutenons le Manifeste lancé par Charlie Hebdo pour faire triompher cet amour pour la liberté d’expression.

Macha Binot

Rédactrice en chef