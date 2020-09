Le Crossroads Festival se réinvente en 2020

Pour cette cinquième édition, le Crossroads Festival sera 100 % digital, du 8 au 11 septembre 2020. Conférences, ateliers et concerts en ligne – de 27 artistes émergents de France et de Belgique – seront au programme de ce temps fort de la rentrée dédié aux musiques actuelles.

Respect mag, en tant que partenaire média de l’événement, vous propose d’assister aux concerts en live sur sa page Facebook : Respect mag. Pour ceux qui ne souhaitent qu’écouter, les concerts seront aussi diffusés en live sur la radio de MOUVEMENT UP : https://www.mouvement-up.fr/live-radio/ !

Découvrez le programme complet des concerts et conférences ici : https://www.crossroadsfestival.org/programme/

Découvrez 27 artistes émergents :



Adam Carpels • Annabel Lee • Bill The Dog • Bobine de Cuivre • DEAR DEER • Fianss et Theezy • Fleuves Noirs • Gulien • Johnnie Carwash • L’Argousier • Le Goût de la Ville • Lombre • mardi midi • MASSTØ • Orange Dream • Paprika Kinski • Ravage • Saudade • Sôra • SUN • Supamoon • Te Beiyo • This Will Destroy Your Ears • White Velvet • XIII Amer • YN • Yudimah

Découvrez dès maintenant le teaser !

Des rencontres professionnelles à Roubaix les 9, 10 et 11 septembre

Le pôle régional de musiques actuelles des Hauts-de-France, Haute-Fidélité et la BIC organiseront des rencontres qui permettront aux professionnels et aux artistes d’assister aux débats.

Cette édition s’inscrit dans la logique de « dé-confiner les esprits », proposition initiée par le Comité Régional Arts et Culture (CRAC) et qui a pour intention, dans ce cas précis, de faire collaborer au sein d’un même événement la filière des musiques actuelles et celle de l’audiovisuel en région.

Les conférences seront disponibles en replay sur la radio de MOUVEMENT UP et en podcasts.