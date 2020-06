Handicap : sensibiliser comme si de rien n’était

Nébine Dominguez inclut dans ses BD des personnages en situation de handicap pour éduquer les tout-petits, mine de rien. Son dernier album vient de sortir.

Comment sensibiliser les plus jeunes au handicap ? L’autrice Nébine Dominguez a trouvé la solution. Celle-ci n’en parle pas directement, ne construit pas les scénarios autour du handicap. Or, dans ses histoires de fruits “Kiki”, une série de bandes dessinées dans la collection “Yes, they can”, qui paraissent depuis 2013, elle inclut discrètement des personnes en situation de handicap. On les rencontre, on distingue leur fauteuil roulant, par exemple, mais elles ne sont pas toujours au premier plan.

Dans le dernier volet, Les cornichons, le loup et le poisson rouge, sorti fin mai, elle met en scène une série de cornichons qui proposent, avec le loup Karamel, des glaces. On découvre un poisson rouge très cultivé, mais qui n’a jamais pu en goûter – car la glace fond dans l’eau de son aquarium. Ses amis, dans un esprit de bienveillance, vont alors trouver une astuce pour qu’il puisse déguster cette petite douceur gelée, tout en sécurité pour lui, c’est-à-dire non loin de l’eau.

10e album jeunesse

À travers cette petite histoire, l’idée est d’adresser aux tout-petits, sans qu’ils ne s’en rendent compte, un message d’inclusion, de vivre-ensemble, peu importe les capacités ou les facultés des uns et des autres. Voilà l’objectif de Nébine Dominguez, mère d’un garçon polyhandicapé de 16 ans : sensibiliser comme si de rien n’était.

Les cornichons, le loup et le poisson rouge (illustrée par Hélène Malric) est son 10e album jeunesse, elle qui a été lauréate du prix Littérature jeunesse de l’Unicef en 2017. Elle a pris également la gérance de la maison d’édition en 2015 et anime régulièrement des lectures de textes aux enfants.