Inclusiv’ Day, l’événement qui accompagne la transformation sociale des entreprises pour construire une société plus inclusive

Inclusiv’ day a pour mission d’accompagner la transformation sociale des entreprises pour construire une société plus inclusive. L’événement répondra à trois problématiques : Comment recruter, comment manager et comment acheter ou sous-traiter ?

Appel à candidature

Programme Innovation & Startup

A l’occasion d’Inclusiv’Day, le programme Innovation & Startup mettra à l’honneur 15 projets qui améliorent le quotidien des personnes en situation de handicap et de l’insertion en entreprise.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 23 mars 2020

MANIFESTO

Il y a ceux qui rêvent de sociétés plus ouvertes,

plus généreuses, plus justes,

il y a ceux qui s’engagent.

Il y a ceux qui y croient,

Il y a ceux qui y œuvrent.

Notre rôle avec Inclusiv’Day

est d’accompagner et d’armer ceux là.

Et parmi eux,

Il y a celles qui ont les clefs.

Ces entreprises convaincues qu’elles ont un rôle

de premier ordre à jouer dans la construction

d’une société plus inclusive.

Pour elles,

nous créons formations, rencontres et animations.

Nous les mettons en lumière et fédérons leurs

communautés autour d’une ambition commune :

Insérer les plus fragiles dans une société plus juste

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION :

Ouvert à vous tous, managers et collaborateurs de l’entreprise (Comex, DRH, responsable RSE, mission handicap, direction achats, direction com…), quel que soit votre niveau d’expertise, approfondissez vos connaissances et découvrez comment vous pouvez transformer votre entreprise. Vous aussi, prenez part à l’inclusion des personnes éloignées ou en fragilité vis-à-vis de l’emploi (personnes en situation de handicap, bénéficiaires de minima sociaux, anciens détenus, réfugiés, quartiers prioritaires de la ville…) et ainsi permettez l’employabilité de ces publics et le recours au secteur protégé et adapté.

Formez-vous au management de la diversité :

Découvrez un panel de plus de 50 conférences et workshops sur la journée avec des remises de prix, une grande plénière sur la responsabilité sociétale de l’entreprise, des conférences formation et des keynotes, divisés en 4 grands axes d’inclusion professionnelle :

Un cycle Sensibilisation pour se former au management de la diversité,

pour se former au management de la diversité, Un cycle Recrutement pour adopter les processus efficaces d’intégration des personnes vulnérables dans les équipes,

pour adopter les processus efficaces d’intégration des personnes vulnérables dans les équipes, Un cycle Maintien dans l’emploi pour accompagner les collaborateurs fragilisés professionnellement par une situation,

pour accompagner les collaborateurs fragilisés professionnellement par une situation, Et un cycle Sous-traitance pour adapter ses processus à la nouvelle réforme sur le handicap.

Repartez avec des solutions concrètes pour agir :

Au sein d’une grande zone expérientielle au cœur de l’événement, prenez part aux partages de bonnes pratiques, sessions d’intelligence collective, serious games et hackathons pour échanger et co-construire ensemble des solutions adaptées et sur-mesure à la politique d’inclusion de votre entreprise. Découvrez le programme Innovation & Startup, dévoilant les meilleurs projets qui améliorent l’employabilité chez les personnes vulnérables face à l’emploi.