(Podcast) – Emission spéciale “Journée Mondiale de Lutte contre le Sida”

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, la radio du Mouvement Up a présenté une émission spéciale de 2 heures. Fabrice Lamy et ses invités ont abordé plusieurs sujets et thèmes liés à la lutte contre le VIH/Sida en direct du “Fluctuat Nec Mergitur“, place de la République à Paris.

1ère Partie : VIH/Sida

ACTION TRAITEMENT – Mélanie JAUDON Directrice de l’association

Association créée en 1991 à l’initiative des personnes vivant avec le VIH. L’association, agréée pour représenter les malades et les usagers du système de santé, a pour but d’informer, d’accompagner, de soutenir et de défendre les droits des personnes vivant avec le VIH, les virus de l’hépatite, les pathologies associées et les infections sexuellement transmissibles. https://www.actions-traitements.org

CRIPS – BASTIEN VIBERT Responsable du programme VIH/sida

Le Crips Île-de-France, organisme associé à la Région Île-de-France créé en 1988, est un acteur reconnu de la prévention et de la promotion de la santé sur le territoire francilien. Le Crips intervient dans deux domaines : la santé des jeunes et la lutte contre le VIH/sida. Pour la santé des jeunes, le Crips développe notamment des programmes de promotion de la santé et du bien-être dans le milieu scolaire. Dans la lutte contre le VIH/sida, le Crips met en œuvre l’action régionale en matière d’information, de prévention, de promotion du dépistage et de lutte contre la sérophobie.

https://www.lecrips-idf.net

DR BENJAMIN ROSSI (Medecin)

2e Partie : Les outils de prévention

Préservatifs, dépistage, le Test rapide d’orientation diagnostique (Trod), le Traitement post exposition(TPE), les traitements comme prévention : Tasp, la Prep …



PARIS SANS SIDA – EVE PLENEL

https://www.paris.fr/pages/vers-paris-sans-sida-4938

AIDES – CEDRIC DANIEL Président AIDES Région Ile de France

AIDES est une association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales, reconnue d’utilité publique depuis 1990. L’association mène des actions d’information, de prévention, de soutien et de mobilisation des personnes concernées par le VIH et les hépatites.

https://www.aides.org

CRIPS – Raphaël ANDREOTTI – Responsable du pôle Santé Jeunesse et Publics Prioritaires https://www.lecrips-idf.net





3e Partie : Les communautés

ARCAT –Nicolas DERCHE Créée en 1985 et cofondatrice de Sidaction, Arcat participe à l’amélioration des conditions de vie et à la diffusion de l’information sur le VIH. https://www.arcat-sante.org

ACCEPTESS T – Giovanna RINCON Acceptess T est une association parisienne, agréée par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France dont l’objet est la lutte contre l’exclusion et la discrimination à l’encontre des personnes transgenres. https://www.acceptess-t.com

SIDACTION – Sandrine FOURNIER Association de lutte contre le sida reconnue d’utilité publique, Sidaction a pour objectif le développement de programmes de recherche et d’aide aux malades. https://www.sidaction.org

AFRIQUE ARC EN CIEL – Ariel Afrique Arc En Ciel Paris IDF créée en 2007 est devenue le lieu de la rencontre des lgbt afro-caribéens vivant à Paris et en région parisienne et même au-delà. www.arcencieldafrique.org

