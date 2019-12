A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, Raje, radio du Mouvement Up, avec la participation du village associatif place de la République, présente une émission spéciale pour lutter contre le Sida.

En Live sur les réseaux sociaux

Tout au long de la journée, Fabrice Lamy et ses invités aborderont plusieurs sujets et thèmes liés à la lutte contre le VIH/Sida en direct du Fluctuat Nec Mergitur, place de la République à Paris de 13h à 15h.

Une série d’émissions spéciales est programmée à partir de 18h avec « L’Apéro » et l’interview de Jean Marc Borello du groupe SOS, Hugues Joffrain auteur et metteur en scène de la pièce « Dans ma chambre » tiré du roman de Guillaume Dustan, ou encore les acteurs de la pièce « 5 Guys Chillin’ ». A 20h Patrice Rivet vous propose un spécial “Taxi brousse », et Miguel Ange reçoit Denis-Martin Chabot.

LE PROGRAMME

13h00 – 13h30

en live du Fluctuat Nec Mergitur

LE VIH – SIDA

Sida : Savoir & Comprendre : C’est quoi ?

Etat de la recherche

Les intervenants :

Mélanie JAUDON – Directrice de l’association ACTION TRAITEMENT

– Directrice de l’association ACTION TRAITEMENT Bastien VIBERT – Responsable du programme VIH/sida au CRIPS

– Responsable du programme VIH/sida au CRIPS Dr Benjamin ROSSI (HU PARIS CENTRE SITE COCHIN APHP)

13H30 – 14h15 | LES OUTILS DE PREVENTION

en live du Fluctuat Nec Mergitur

Les intervenants :

Eve PLENEL de PARIS SANS SIDA

de PARIS SANS SIDA Cédric DANIEL Président de AIDES Région Ile de France

Président de AIDES Région Ile de France Rafael ANDREOTTI Prévention en milieu scolaire et auprès des jeunes- CRIPS

14h15 – 15h00| LES COMMUNAUTÉS

en live du Fluctuat Nec Mergitur

Les intervenants :

Nicolas DERCHE de l’ARCAT

de l’ARCAT Giovanna RINCON de ACCEPTESS T

de ACCEPTESS T Sandrine FOURNIER de SIDACTION

de SIDACTION Ariel de AFRIQUE ARC EN CIEL

18h00 – 20h00 | L’APERO de Fabrice LAMY

JEAN MARC BORELLO (Président Fondateur Groupe SOS)

Il y a 35 ans, le GROUPE SOS a été créé avec l’ambition de lutter contre les exclusions sous toutes leurs formes. Plus de 550 établissements et services, 18 000 salariés, 1 milliard de chiffre d’affaire… sans aucun dividende à reverser aux actionnaires… Le Groupe SOS est la première entreprise d’intérêt général européenne. A la tête du groupe SOS, le fondateur et président du Directoire, Jean-Marc Borello.

HUGUES JOFFRAIN « DANS MA CHAMBRE » de GUILLAUME DUSTAN

Dans Ma Chambre de Guillaume Dustan (Rediffusion Emission Apéro)

“La chambre de Dustan est mon théâtre. Un théâtre du corps, de la liberté, de l’exploration de soi-même et de ses propres limites. Le temps m’est compté, et je suis seul. Pour tout expérimenter. Tout éprouver. Et traverser cet amour manqué. » Fabrice Lamy reçoit Hugues Joffrain auteur et metteur en scène de “Dans Ma chambre” diffusée initialement en septembre 2019

FIVE GUYS CHILLIN’

A Paris, Julien, styliste, organise une soirée chemsex. Cinq garçons se retrouvent et mêlent prises de drogues et pratiques sexuelles. Derrière une apparente festivité se dévoilent peu à peu des vies complexes, parfois tourmentées où le partage côtoie des solitudes, où la liberté se heurte aux addictions… Fabrice Lamy reçoit l’équipe pour parler non seulement de cette pièce de Peter Darney créée au King’s Head Théâtre de Londres en 2015, plusieurs fois primée (Dublin et Edimbourg), mais aussi de l’addiction au Chemsex et des outils de prévention.

20h00 – 21h00 | TAXI BROUSSE de Patrice RIVET

Programmation Spéciale Journée Mondiale de lutte contre le Sida

Une excursion dans le temps et dans l’espace à la découverte de la musique Afro-Caribéenne. La musique africaine a influencé largement la création musicale. Il en est de même des Antilles et des Caraïbes dans leur globalité. Tous les morceaux que l’on passe ici sont liés : la musique c’est le lien, mais

pas qu’un lien culturel, un lien bien plus large, le lien de ceux qui l’aiment et qui l’écoutent, et de ceux qui la dansent. Au menu, plusieurs morceaux qui parlent du sida en Afrique dont « Jackie », est une chanson connue pour ses paroles plutôt sexuellement explicites, et qui envoyèrent Franco et ses musiciens en prison en 1979. C’est sur ces mêmes arrangements donc, qu’en 1987, le Grand Maître, chantera ce titre « Attention Na Sida », une des plus célèbres et des plus puissantes, à une époque où le virus du SIDA était un phénomène nouveau et connu depuis quelques années.

21h00 – 22h00 | ON OUBLIE RIEN, ON S’HABITUE Miguel Ange reçoit Denis Martin Chabot

Journaliste et globe-trotter curieux du monde, Denis-Martin Chabot a démarré sa carrière d’auteur en 2003. Dans « Escales parisiennes », son dernier roman auto-fictif, il évoque un double tabou : la violence conjugale chez un couple d’homosexuels. Le récit des coups violents qu’il reçoit au nom de l’amour est stupéfiant. Il s’en est relevé avec courage et volonté et consacre aujourd’hui du temps à venir en aide aux séropositifs du monde entier. Lui-même concerné par la maladie depuis 15 ans, il est conscient de sa chance d’être du bon côté du globe pour avoir accès à des soins. Beaucoup reste à faire mais il reste optimiste sur l’enraiement de la maladie .