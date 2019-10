ASM – Nouvel album “Color Wheel” (Chinese Man Records)

Avec trois albums salués par la critique et plus de 600 concerts dans 25 pays différents à son actif, ASM s’est établi comme un des groupes hip-hop prééminents en Europe aujourd’hui.

Principalement composé de MC’s Green, FP et du DJ/producteur Fade alias Rhino, le groupe international, issu d’une amitié lycéenne (Un Canadien, un Allemand et un Anglais), a d’abord gagné la reconnaissance internationale par sa collaboration avec Wax Tailor : Positively inclined et Say yes. Ils ont depuis collaboré avec Chinese Man, MF DOOM, Deluxe, La Fine équipe.

2019 voit le retour de la formation initiale d’ASM avec un nouvel album et un projet de tournée parmi le roster du label Chinese Man Records.

C’est également en 2019 qu’une nouvelle direction est prise par ASM dans son prochain opus Palette / Color Wheel, enraciné dans une sensibilité organique et « old school », qui a défini la carrière du groupe.

On retrouve MC’s Green et FP dans l’APERO, au micro de Fabrice Lamy pour tout savoir sur ce nouvel album.

Retrouvez les en concert au NewMorning, le 26 Octobre 2019