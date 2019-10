Le Mama festival (les 10 ans) : la radio du Mouvement UP était en direct

La 10ème édition de MaMA Festival & Convention s’est achevée avec la présence massive de toute la filière musicale avec plus de 5 800 professionnels accrédités et un public toujours plus nombreux et curieux !

Un rendez-vous professionnel immanquable avec :

– 6 398 professionnel·le·s présent·e·s sur l’édition 2019 dont 32 % d’internationaux et 56 nationalités représentées

– 2 398 structures présentes

– 442 intervenant·e·s dont 40 % de femmes

– 585 accréditations médias délivrées

– 396 personnes pour mener à bien ce marathon

– Un budget global de 1,4 million d’€.

La radio du Mouvement UP y était, en live de 10h à 18h pour vous faire vivre en direct cet évènement en alternant plateau d’invités et diffusion des conférences en live du FGO Barbara, Le Trianon, L’Elysee Montmartre et le Lycée Decourt en. DAB+ sur Paris

Vous pouvez retrouver l’ensemble des conférences sur https://live.mamafestival.com

Et les invités plateau en vous abonnant à l’Apéro sur Deezer / SPOTIFY / Apple Podcast

Par Fabrice Lamy