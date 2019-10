ARABOFOLIES à l’institut du monde ARABE du 18 au 27 octobre

Après Résistances en mars dernier, Transmission en juin, voici Initiations, du 18 au 27 octobre 2019, le temps III d’Arabofolies, le festival musical, des arts et des idées de l’Institut du monde arabe, un festival pluridisciplinaire et transversal.

Place aux Musiques soufies et kurde, avec Sheikh Hamed Dawood, les derviches tourneurs de Damas et l’Ensemble Al-Kindi, la Cérémonie de la confrérie Qâdiriyya du Moyen-Orient et le spectacle Derviche (Bab Assalam et le circassien Sylvain Julien) dialogue entre la musique traditionnelle, les instruments contemporains et le geste circassien.

Au Jazz avec le quartet de la trompettiste anglo-bahreinie Yazz Ahmed, ainsi qu’Amir ElSaffar, trompettiste et chanteur américain d’origine irakienne et leader virtuose du Two Rivers Ensemble, pour finir avec Incurve Life, le dernier projet de Messaoud Kheniche alias Meta, percussionniste de jazz devenu chanteur.

Rencontres littéraires

Séance de cinéma

Performances qui donnent la parole aux artistes en exil

Une pièce de théâtre sur l’immigration clandestine, 1 ère en France

Retrouvez le programme détaillé de ces Arabofolies avec Dorothée Engel, programmatrice musique à l’IMA et Chirine El Messiri, en charge des Forums de l’IMA au micro de Fabrice Lamy

VIDEO APERO COMPLETE :

Et aussi le FORUM de l’IMA : INITIATIVES ECOLOGIQUES DANS LE MONDE ARABE le 25 Octobre avec Azzam Alwash, ingénieur, fondateur de l’ONG Nature Iraq (Irak) ; Majd al-Mashharawi, fondatrice de Sunbox et de GreenCake (Palestine) ; Neeshad Shafi, cofondateur du Arab Youth Climate Movement (Qatar) ; Suaad Al Harthi, directrice de programme de Environment Society of Oman (Oman) et Joslin Kehdy, fondatrice de Recycle Lebanon (Liban)…

La programmation complète est disponible https://www.imarabe.org/fr/arabofolies