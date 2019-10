Raje Paris est en direct du MaMA festival et Convention du 16 au 18 octobre.

MaMA fête ses 10 ans ! 10 ans de rencontres et d’échanges au sein de la filière des musiques actuelles, 10 ans d’accompagnement des professionnel·le·s au sein d’un écosystème en perpétuelle mutation, 10 ans de développement d’une manifestation toujours plus indispensable en France comme à l’international. Cette édition anniversaire présentera un programme et des événements spécifiques permettant de célébrer cette étape importante !

Découvrez le programme jour par jour à l’antenne de la radio :

Mercredi 16 octobre

9h30 – Lancement du Mama

10h – Conférence : Comment la musique entre dans les podcasts ?

11h – Conférence : Les nouveaux podcasts du music business : pratiques et métiers décortiqués

11h45 – Conférence : Présentation du Baromètre du live 2019

12h15 – Interviews : Rita Sa Sego (Inouis), Carole (Rock in Loft), Joelle Martin (RIFFX), Solène Lory (SDV), Dorian Perron (Groover) & Magon

13h15 – Conférences : Le SDV & YouTube Music présentent STRI-IT #2, incubateur d’artistes dédié aux musiques urbaines

14h30 – Interviews : Théophile (ANDY) & Networking Hub – Créatis / Listan

15h15 – Conférences : Où en est-on avec la directive européenne sur le droit d’auteur ?

16h30 – Interviews : Fernando Ladeiro Marques (Projet JUMP) & Irmawork

17h – Conférences : Les Femmes de la musique : Et maintenant on fait quoi ? – Ressources & Diagnostic

Jeudi 17 octobre

10h15 – Conférences : Focus sur les aides dans la musique

11h15 – Interviews : Bertrand Maire, Jump Project, le Portugal à l’honneur

12h15 – Conférences : Masterclass de Jean-Michel Jarre en compagnie de Bertrand Maire, créateurs du festival Inasound

13h45 – Conférences : L’industrie musicale en France est-elle en bonne santé ?

14h45 – Interviews : Les louanges

15h20 – Conférences : Artistes mais aussi activistes

Vendredi 18 octobre

