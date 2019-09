Forum National des Associations & Fondations

Une journée de formation, d’information et d’échanges pour optimiser la gestion et le développement des associations & fondations et faire le point sur les grands enjeux du secteur !



Ne manquez pas cette journée unique conçue comme un lieu de réflexions, de partage de bonnes pratiques et de formation.

AU PROGRAMME DE CETTE 14e ÉDITION :



• 350 experts du secteur : Christophe Itier, Laurence De Nervaux, Philippe Croizon, Irène Scolan…

• 80 conférences et ateliers sur les thèmes tel que : Les modèles économiques des projets à impact social, Quelle gestion des données pour fidéliser ses communautés ?, Contrat Impact Social : une nouvelle ambition pour la France, Associations sportives : environnement et transparence financière, Rebondir après une épreuve : le rôle des structures de l’ESS, Mécénat : quel formalisme à respecter par les structures bénéficiaires ?…

• 90 partenaires et exposants dont : Crédit Coopératif, Fondation de France, KissKissBankBank, Mairie de Paris, Maif, Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse, Hello Asso, Assoconnect…

Les incontournables cette année :



• le village numérique : Site internet, outils de gestion, référencement internet, crowdfunding, recrutement, formation, conseil en communication … Rencontrez tous les acteurs qui se mobilisent pour la digitalisation du secteur associatif et la transformation des usages de l’engagement.

• les conseils de Dircom : Echangez avec un dircom d’association ou fondation et bénéficiez de ses conseils avisés pour améliorer votre communication.

• des consultations individuelles d’experts : Bénéficiez d’une consultation individuelle et gratuite de 30 minutes avec un expert du monde associatif sur vos problématiques fiscales, comptables, juridiques, financières et sociales.