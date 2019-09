Femmes de sciences : Illustres oubliées

Biologistes, physiciennes, chimistes, ingénieures… Nombreuses sont les femmes impliquées dans la plupart des grandes découvertes scientifiques de notre histoire. Pourtant, ces femmes sont pendant longtemps restées dans l’ombre de leurs confrères masculins, une tendance toujours d’actualité.

Le 10 avril 2019, c’est non sans émotion que les scientifiques de la collaboration Event Horizon Télescope dévoilaient la première photo d’un trou noir. Véritable prouesse technique. La photographie fait rapidement le tour des médias. Parmi l’équipe de 200 scientifiques en charge de l’opération, une jeune femme, Katie Bouman attire rapidement l’attention, jusqu’à devenir le visage médiatique du groupe de recherche.

