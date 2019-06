L’ascenseur Paris Bastille est officiellement ouvert !

En plein coeur de Paris, à deux pas de la place de la Bastille, L’Ascenseur rassemble 19 associations de l’économie sociale et solidaire autour du chantier de l’égalité des chances. Elles interviennent auprès de jeunes de 4 à 30 ans, voire davantage, qui font face à des discriminations liées à leur origine sociale, culturelle ou ethnique, ou qui ont rencontré des obstacles particuliers au fil de leur parcours. Leurs périmètres d’action couvrent l’ensemble des domaines dans lesquels les jeunes peuvent être accompagnés pour libérer leur potentiel : l’éducation, la culture et le sport, l’emploi et l’engagement associatif.

En se réunissant en collectif, ces associations ont pour objectifs de mutualiser leurs moyens et leur expertise spécifique, et de développer des solutions globales en accélérant leur changement d’échelle. L’Ascenseur est le fruit d’une volonté commune, celle des dirigeants de Article 1, de Mozaïk RH et de BNP Paribas : faire coalition et optimiser leur impact pour davantage de justice sociale. Cette initiative vise ainsi à rassembler des acteurs d’horizons très divers pour une meilleure inclusion de la jeunesse : acteurs de l’économie sociale et solidaire, entreprises, fondations, collectivités publiques.

Pour un impact à grande échelle

Au-delà d’un lieu, L’Ascenseur symbolise la mobilisation du monde de l’économie sociale et solidaire, des acteurs publics et des entreprises qui s’unissent pour l’égalité des chances. Au-delà des soutiens financiers, ce sont aujourd’hui de nombreuses entreprises qui voient leurs cadres s’engager personnellement pour accompagner dans leur parcours des jeunes issus de milieux défavorisés ou des personnes ayant un parcours atypique.

Pour plus d’informations