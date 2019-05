Lancement de la troisième édition du Handitech Trophy

La Handitech organise la rencontre entre le monde de l’innovation et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) autour du Handitech Trophy. Cet évènement, organisé par JobinLive et Bpifrance, récompense les start-up, étudiants et entrepreneurs de la French Tech qui développent des technologies innovantes au profit des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Les Trophées seront remis le 18 novembre, en ouverture de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH).

L’innovation est un levier pour une société plus solidaire



Les progrès technologiques, notamment dans l’intelligence artificielle, la robotique ou le digital, permettent aujourd’hui de répondre aux grands enjeux sociétaux : mieux affronter la maladie, dépasser le handicap, accroître la mobilité de tous, allonger la vie…

Les trophées de La Handitech mettront cette année encore un gros coup de projecteur sur les entrepreneurs sociaux qui développent des projets, produits, service favorisant l’accès au monde au personnes avec un handicap.

Qui peut déposer un projet ?

• Une startup

• Un étudiant

• Un laboratoire

• Une association

Les catégories ?

• Health

• AI/Digital

• Mobility

• Employment

• Robotics

• Student project

Les dotations pour les lauréats ?

• 5 000€ par lauréat

• Une interview dans le Figaro publiée le 19 novembre 2019

• Adhésion à l’association La Handitech afin de développer vos projets dans les clusters de l’association

• Accompagnement sur la RSE par Bpifrance & Aviséa

• Accompagnement au développement par Réseau Entreprendre

• Formation DiagFlash : Entretien d’une heure de diagnostic juridique et règlementaire de la start up afin d’identifier les points juridiques, règlementaires à adresser avec un calendrier indicatif, notamment si la start up a de nouveaux projets qu’elle souhaite mettre en place ou des offres qu’elle souhaite faire évoluer.

Rendez-vous sur Handitech.fr pour plus d’informations