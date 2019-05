UP Fest 2019 : Rupture(s) !

Le UP Fest, le festival qui explore demain, est de retour pour sa cinquième édition avec une nouvelle thématique : Rupture(s) !

Qu’on se le dise, la rupture est sans doute l’une des meilleures choses qui pourrait vous (et nous) arriver ! Quand le quotidien peine à se renouveler, trop englué dans ses habitudes. Quand la quête de sens devient pour beaucoup une condition au bonheur. Quand nous épuisons nos dernières ressources et qu’il devient difficile de penser à l’avenir sereinement… ne faut-il pas tout changer, remettre en cause nos certitudes, et faire table rase du passé ? Aussi douloureuses soient-elle, les ruptures sont des moments de transitions indispensables pour se (re)construire… en mieux ! Alors il est grand temps de rompre avec un passé qui ne nous appartient plus, et d’écrire une nouvelle histoire : l’histoire d’un changement nécessaire pour un monde meilleur.

Expériences participatives, talks inspirants, ateliers ludiques, conférences, venez découvrir et tester les innovations de demain ! Le programme complet arrive bientôt sur l’événement Facebook, mais inscrivez-vous dès maintenant ici (c’est gratuit) !

Partagez l’événement Facebook avec vos amis !