Moteur, le projet qui libère la parole des jeunes

Le concours vidéo Moteur propose aux 14 – 22 ans, de filmer une personne inspirante de leur entourage. Cette année, les 25 lauréats dressent le portrait d’une France solidaire et engagée. Ils seront au festival de Cannes la semaine prochaine.

« Ce qui m’a frappé cette année, c’est la densité des sujets traités par les participants. Les portraits inspirants proposés évoquent le dépassement de soi face au handicap, le combat pour le climat, ou la lutte contre les violences faites aux femmes », se réjouit Caroline Sénéclauze, membre de l’observatoire de la diversité au CSA et fondatrice du projet Moteur. Pour sa troisième édition, le concours vidéo national Moteur a mobilisé près de 300 jeunes participants à travers la France. En avril 2019, un jury présidé par la réalisatrice Julie Bertuccelli a retenu 25 films d’une minute 30 réalisés au smartphone. 25 regards portés par la jeunesse sur des personnes inspirantes de leur vie quotidienne. La valeur quasi sociologique de ces vidéos nous offre une vision du monde rafraîchissante d’authenticité. La solidarité, la justice sociale, l’attention à l’autre sont au cœur des valeurs qui inspirent les jeunes participants. Voici une petite sélection des pépites envoyées par les réalisateurs et réalisatrices amateurs pour cette édition 2019 à découvrir sur la chaîne Youtube de l’association Moteur.

Charlotte et les femmes

Charlotte propose ici un court-métrage

Paul Watson, le héros de Manon

Benoît, un frère différent

Les lauréats invités au festival de Cannes

La vocation du projet Moteur est de rendre visible, cette jeunesse engagée, singulière, sensible et créative habitée par de belles valeurs. “Dans un contexte où la peur de l’autre isole et divise, les jeunes participants du concours Moteur, nous montre le chemin grâce à leur regard positif et combatif sur l’existence“, estime Caroline Sénéclauze.

Cette année le portrait des 25 lauréats du concours Moteur s’afficheront sur la façade de la gare de Cannes durant le festival, grâce à la collaboration du photographe JR, initiateur du Projet Inside Out. Ce projet artistique participatif permet aux personnes du monde entier de se faire prendre en photo et d’afficher leur portrait afin de soutenir une idée et de parta­ger leurs expériences. Une belle opportunité de mettre en avant les talents mis en lumière dans le cadre du concours. Les lauréats auront également la chance de monter les marches du festival aux côtés du parrain de l’association, l’acteur Samuel le Bihan. La remise du prix CNC et des Claps d’or sera effectué par Thierry Frémaux.