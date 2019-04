Le Salon Handicap, Emploi et Achats Responsables est l’occasion d’échanger et de s’informer sur l’inclusion de personnes en situation de handicap.

En rassemblent dirigeants, managers, responsables missions handicap, DRH, etc., le salon couvre à la fois la sensibilisation, l’emploi direct et les achats responsables.

L’objectif ? Découvrir les bonnes pratiques et les solutions concrètes à mettre en place dans les entreprises afin d’accroître l’employabilité des personnes en situation de handicap.

Cette année, le salon met en place un programme exceptionnel de 70 conférences, ateliers et animations diverses autour de 13 pôles d’activités

dont la communication et l’événementiel, le reconditionnement IT et le bien-être.

Ne manquez pas cette journée unique conçue comme un lieu de réflexions, de partage de bonnes pratiques et de formation.