Le Grand Festival du Palais de la Porte Dorée 2019

Rendez-vous majeur de la semaine nationale d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, le Grand Festival du Palais de la Porte Dorée présente du 16 au 24 mars 2019 une programmation singulière et accessible à tous qui célèbre la diversité et l’engagement artistique.

Autour de Shirley Souagnon, artiste de stand-up aussi drôle qu’engagée et « parraine » exceptionnelle de cette 4e édition, le Grand Festival, c’est une semaine de rendez-vous artistiques et festifs avec voguing, danse, humour, bal, et de rencontres avec les acteurs contemporains de la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Ancrée dans l’actualité et la société, le Grand Festival réunit cette année personnalités médiatiques, vidéastes web et organes de presse qui luttent au quotidien contre le harcèlement en ligne, le racisme ou l’homophobie pour sensibiliser à la haine et au rejet de l’autre et faire de chacun d’entre nous des acteurs et citoyens responsables.

Le Grand Festival est organisé avec le soutien de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT