FAR et la compagnie de théâtre La Poursuite du Bleu organisent une table ronde sur les relations entre culture et environnement le lundi 25 mars, à Paris.

Cette conférence sera suivie d’une lecture de la pièce Melone Blu, un conte écologique qui raconte notre histoire, celle de ceux qui, générations après générations, ont cru que notre monde pourrait toujours nous offrir davantage.

INTERVENANTS :

Samuel Valensi – Fondateur de la compagnie La Poursuite du Bleu

Convaincue que les récits et l’imaginaire peuvent changer le monde, la compagnie La Poursuite du Bleu utilise ses spectacles pour mener des actions concrètes. Son nouveau spectacle Melone Blu ne déroge pas à cette règle et est bien plus qu’une pièce, ce projet cherche à avoir un impact positif sur l’environnement.

Philippe de Bourdon – PDG de Echo Studio

((Echo Studio)) est le premier studio européen de production et distribution de documentaires et de fictions engagés proposant des contenus liés à des sujets de société et à une nouvelle vision des enjeux de la planète.

Pierre Pageot – Directeur délégué du Groupe SOS Transition Écologique

Fermes d’Avenir, membre du Groupe SOS Transition Écologique, promeut un nouveau modèle d’agriculture, plus performante et résiliente que l’agriculture dite conventionnelle : l’agro écologie.

La modération sera assurée par Steven Hearn.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quoi ? Table ronde “Environnement : comment la culture peut-elle agir ?”

Quand ? Le 25 mars 2019, à 19h

Où ? À Far, 75011 Paris Inscription gratuite et obligatoire.