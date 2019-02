« La main de la Mer » : une création cirque et danse

Riche des apports de différentes identités géographiques et artistiques, « La main de la Mer » offre un spectacle interprété par quatre danseurs venus des territoires d’Outre-mer et d’Amazonie aux cursus variés et de trois jeunes circassiens issus du Centre National des Arts du Cirque. Cette équipe multiculturelle nous invite au voyage à travers la mémoire des Antilles en prenant comme point de départ la naissance d’une civilisation chargée d’une histoire traumatisante.

Corporellement, le projet se nourrit de l’ensemble des tâches sur le corps que des femmes et hommes ont dû s’acquitter pour rester en vie, mais aussi de leur combat pour faire exister et perdurer leur propre culture. Aussi, il aborde la volonté d’ouverture, de rencontre et de découverte des différentes identités.

Tour à tour prouesse physique ou poésie délicate, cette pièce à la croisée des disciplines laisse émerger un langage corporel commun au fil d’un récit qui porte une attention et une honnêteté particulières que l’Histoire impose. Imaginons un voyage de 1640 à nos jours, fil conducteur qui nous guide hors des sentiers battus de l’Histoire officielle.

Prenons le temps de suivre des hommes et des femmes, de voir évoluer leurs relations et de voir un intime prêt à se raconter.