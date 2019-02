Ambitieuses #2 : L’appel à projets est ouvert !

L’appel à projets pour rejoindre le programme des Ambitieuses Édition 2 est ouvert !

À travers ce programme d’accélération à destination de start-up sociales dirigées par des femmes,La Ruche entourée de ses partenaires, se donne pour mission d’accompagner 8 start-up réparties sur 4 régions en apportant un accompagnement complet tant au niveau opérationnel que stratégique.

Le programme s’adresse aux femmes entrepreneures sociales dans le secteur du numérique et de la Tech for Good qui ont fait la preuve de leur concept et de leur marché (premiers clients) et qui résident en Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire ou PACA.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 février.