2e Nuit de la Solidarité

Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 février 2019, la Ville de Paris organise la deuxième édition de la #NuitDeLaSolidarité, décompte de nuit des personnes sans-abri.

L’événement consiste à décompter, une nuit donnée et de façon la plus exhaustive possible, le nombre de personnes en situation de rue. Il est proposé à chaque personne rencontrée, anonymement et sur la base du volontariat, de répondre à un questionnaire, qui permet de mieux connaître les besoins.

Si vous n’avez pas pu vous inscrire, vous pouvez néanmoins participer à un programme d’activités solidaires organisées le même soir par la Fabrique de la Solidarité qui, en partenariat avec les associations de lutte contre l’exclusion et les Maisons de la vie associative et citoyenne de la Ville de Paris, vous proposent d’échanger sur la thématique de la lutte contre l’exclusion, d’aller à la rencontre des personnes accompagnées, des équipes de travailleurs sociaux, des bénévoles et de partager un moment de convivialité (soirée crêpes, projection-débat…).

INFOS PRATIQUES

Quoi ? La Nuit de la Solidarité, décompte de nuit des personnes sans-abri

Quand ? Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 février 2019

Où ? À divers endroits Toutes les informations ici..