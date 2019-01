JOAM, le bien-être au naturel

Cette entreprise adaptée propose à des salariés et public des vrais moments de relaxation qui font du bien.

La relaxation est l’affaire de tous. Tout le monde en a besoin, tout le monde le ressent. Les salons de massage sont innombrables bien sûr, elles offrent nonobstant un consensus dans la pratique qui donne parfois envie d’aller ailleurs. En somme, on a envie d’avoir des salons de relaxations nimbées d’un parfum particulier.

Joam est de ceux-là. Cette entreprise adaptée, née il y a tout juste deux ans, embauche des travailleurs handicapés se situant autour des 90 % de son effectif. « Nos praticiens sont déficients visuels, venant d’une formation qui dure entre un et deux ans. Elle est reconnue par l’Etat. Nos praticiens sont complètement autonomes, on a cette double casquette bien-être et handicap ». Une double casquette qui fait du bien, et qui, a priori, n’effraie pas des clients qui se montrent tout à fait enclins à se livrer en de belles mains.

Car l’auteur de ces lignes a pu en faire l’expérience. Peu de choses furent aussi apaisantes qu’une praticienne qu’on a en face de vous, qui savait comment faire en sorte que vous soyez dans les meilleurs conditions pour être apaisé. Joam a cette particularité : l’entreprise propose plus qu’un service, mais un véritable soin plus que jamais d’utilité publique. Et ils peuvent même intervenir directement sur votre lieu de travail, où cette équipe « partagera ateliers de groupe et séances individuelles de massage pour un grand moment de détente, de partage et de découverte du groupe », comme on peut le lire sur son site web.