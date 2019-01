Elina Dumont, ancienne SDF et membre du réseau Entourage, veut donner la parole aux sans-abris

Elle se bat, avec le réseau Entourage , une application gratuite qui permet de mettre en relation riverains et sans-abris dans une démarche solidaire, pour que les SDF puissent avoir de la voix. Eleonore Hughes, avec Victorine Alisse et Adèle Cailleteau, ont réalisé un beau portrait de Elina Dumont.

Créée par Jean-Marc Potdevin, cofondateur du comparateur de prix Kelkoo, cette application créée en 2015 a été élaborée pour connecter entre elles des âmes désireuses d’apporter un peu de baume au cœur aux sans-abri. En leur apportant couvertures, vêtements ou encore nourriture, en agissant et en créant du lien social entre voisins et SDF. Une fois l’application ouverte, on peut, à l’aide d’une localisation, trouver des missions proches de notre domicile ou de notre lieu de travail pour y participer.

Mais le réseau Entourage se donne aussi comme volonté de donner de la voix aux sans-abris, dans l’hypothèse à plus long terme de créer une véritable comité de la rue qui serait force de propositions pour une société plus égalitaire. Passées par la formatrice école de la Street School, les journalistes Eleonore Hughes, Adèle Cailleteau et Victorine Alisse ont suivi Elina, l’une des puissantes “militantes” de ce réseau. A voir et revoir.