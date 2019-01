ShareIT, programme d’accélération Tech for Good, lance un nouvel appel à projets

ShareIT, le programme Tech for Good de Station F né chez Ashoka, ouvre son appel à projets du 3 janvier au 28 janvier 2019. Depuis sa création il y a 18 mois, ShareIT a déjà accéléré une dizaine de solutions technologiques portées par des entreprises sociales. ShareIT souhaite identifier des projets à fort impact social, que les nouvelles technologies permettront de démultiplier.

Des top talents tech pro bono au service des entrepreneurs sociaux

Faire collaborer les entrepreneurs sociaux et les talents de la Tech pour co-construire des solutions numériques à la hauteur des grands enjeux de société : c’est la promesse que tient ShareIT depuis son lancement en juin 2017.

ShareIT met ainsi à disposition des entrepreneurs sociaux des compétences techniques habituellement hors de portée (développeurs full stack, data scientists, designers, architectes SI…) grâce à des partenariats avec de prestigieux cabinets de conseil en Technologie (Accenture, InTech, Wavestone) ainsi que l’accompagnement d’un mentor-entrepreneur tech, sélectionné pour son expertise sur le déploiement de solutions numériques.

Sous la coordination de ShareIT, une équipe mixte composée d’une part du porteur de projet et du chef de projet technique de l’entreprise sociale, et d’autre part d’experts tech pro bono, va concevoir, produire et déployer une solution numérique innovante en 10 mois maximum. En parallèle, ShareIT met en place un parcours de formations à la gestion de projet technique, pour donner aux entrepreneurs accompagnés les clés d’une transformation numérique réussie sur le long terme.

ShareIT delivers Tech for Good : faire émerger de solutions numériques à fort impact

Aujourd’hui, l’accélérateur a déjà permis de belles réalisations. Plusieurs solutions sont déployées et permettent aux structures accompagnées d’amplifier et d’améliorer leur réponse à un enjeu sociétal ou environnemental majeur.

Ainsi, l’association Singa a pu concevoir une plateforme de matching affinitaire entre nouveaux arrivants (migrants, réfugiés, étudiants, expats) et locaux pour renforcer la cohésion territoriale tout en changeant le regard sur la migration et l’asile. Pour la startup Lifeaz, ShareIT a contribué au développement de l’application mobile Everyday Heroes, qui permet, grâce à 100 scènes de jeux différentes, de former massivement la population aux gestes qui sauvent.

Parmi les autres projets accélérés : l’application mobile StreetSmart de Mobile School pour mieux suivre les progrès des enfants des rues, une plateforme de téléconsultation imaginée par LearnEnjoy pour faciliter l’accompagnement des enfants autistes, une solution d’internet offline conçue par Bibliothèques Sans Frontières pour donner accès à des ressources éducatives et culturelles au plus grand nombre, une extension web en langue des signes par Signes de Sens pour rendre accessible les contenus web aux personnes sourdes…