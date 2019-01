Salam Aleykoum : un week-end humour avec Abdelkader Secteur

One man show en arabe dialectal

Salam Aleykoum, c’est une nouvelle aventure au carrefour du conte et du one-man-show dans laquelle le natif de l’Ouest algérien nous raconte, avec son sens inouï de la tchatche et de la dérision, son existence haute en couleur, partagée entre les deux rives de la Méditerranée. Lors de ses « causeries » d’une cocasserie bienvenue, Abdelkader danse avec les mots, jongle avec son corps, et devient tous les personnages de la commedia dell’arte à lui tout seul.

Si Abdelkader Secteur nous fait tant rire, c’est aussi grâce à sa manière unique de jouer avec la langue arabe – l’arabe maghrébin plus exactement – et à sa façon si singulière de tordre le bras aux expressions courantes et de revisiter les vieux proverbes. Artiste complet, tantôt clown, tantôt conteur, Abdelkader Secteur est plus qu’un comique.