Projection : Un jour ça ira

La bibliothèque municipale de Lyon et Anciela vous invitent au ciné-déclic dumardi 15 janvier 2019 pour découvrir le documentaire Un jour ça ira.

Les frères Zambeaux nous font découvrir le quotidien d’Ange et Djibi, 13 ans qui habitent à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence parisien. Grâce à des ateliers artistiques, ils racontent leur vie avec humour et légèreté. Un documentaire bouleversant qui vient questionner les conditions d’hébergement des migrants et de toutes les personnes en situation de grande précarité.

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence au coeur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d’air qui les emmènera ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une plongée au cœur de l’Archipel, un centre qui propose une façon innovante d’accueillir les familles à la rue.

À la suite du film, des associations qui agissent auprès des personnes migrantes viendront se présenter pour que vous puissiez découvrir leurs actions et comment les rejoindre.