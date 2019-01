Politique de la ville : permis de déconstruire?

Au cœur des territoires urbains, la politique de la ville « est une politique de cohésion urbaine et sociale envers les quartiers les plus défavorisés », selon le site Internet du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Depuis quarante ans, ses actions urbaines et sociales se succèdent en vue de « restaurer l’égalité républicaine et à améliorer les conditions de vie des habitants ».

Au moment où cette politique publique fête ses quarante ans d’existence, cette conférence-débat souhaite revenir sur ses fondements et interroger son efficience au regard des politiques de droit commun.

Comment fonctionne la politique de la ville, avec qui et pour quels effets ? Comment a-t-elle évolué au-delà de la multiplication de ses dispositifs et des choix de gouvernance ? Très souvent stigmatisée pour ses échecs, la politique de la ville reste aujourd’hui encore l’une des premières sources de financement de l’État au bénéfice de la vie associative, permettant à de nombreux acteurs de la société civile de « prendre part » à la vie de la cité. Faut-il poursuivre cette politique publique spécifique et territorialisée et si oui, à quelle condition ?

Avec :

Naïma Charaï , présidente de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé).

, présidente de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé). Rachid Temal , sénateur du Val-d’Oise (PS).

, sénateur du Val-d’Oise (PS). Renaud Epstein , sociologue, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Auteur de La rénovation urbaine : démolition-reconstruction de l’État (Presses de Science Po, 2013).

, sociologue, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Auteur de La rénovation urbaine : démolition-reconstruction de l’État (Presses de Science Po, 2013). Xavier de Jarcy, journaliste à Télérama, auteur de Les abandonnés. Histoire des « cités de banlieue » (Albin Michel, 2019). La rencontre sera suivie d’une signature de son livre

Rencontre animée par Renaud Dély, journaliste (France Info, Arte).

En partenariat avec la Fondation Jean Jaurès.