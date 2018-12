L’association Comme les autres, le rebond par le sport

L’association Comme les Autres, créée par Carolyn Jérémiasz-Aldridge, Michaël Jérémiasz et Jonathan Jérémiasz. Elle propose des séjours sportifs pour des personnes en situation de handicap. Le magazine L’Handispensable, ami et partenaire de Respect mag, en a fait un bel article que nous vous proposons.

L’association « Comme les Autres » a été créée en 2011 par Carolyn Jérémiasz-Aldridge, Michaël Jérémiasz et Jonathan Jérémiasz, qui en est le président. « Le sport m’a permis de me reconstruire après mon accident de ski. C’est l’école de la vie et c’est ce que je veux transmettre et partager» martèle Michaël. L’ancien champion du monde de tennis en fauteuil, porte-drapeau des Bleus à Rio pour les Jeux Paralympiques. « L’idée initiale était d’organiser des séjours sportifs à sensations fortes pour personnes à mobilité réduite, mais on a très vite basculé dans l’accompagnement de ces personnes bien au-delà des activités proposées. Dans leur vie professionnelle, sociale, culturelle… Le sport est un outil qui aide magnifiquement à renaître après un accident de vie ! », dit-il.

Comme les autres propose des séjours –aventure : deltaplane, plongée sous glace, voltige, ski en fauteuil… « Il faut dire que je suis accro à ces pratiques… Et qu’il est extrêmement dynamisant d’offrir des activités que la plupart des valides ne feront jamais », insiste Michaël. L’originalité de ces séjours est qu’elle repose sur une aventure collective. Encadrée par un responsable de séjour et un référent handicap (personne handicapée expérimentée), elle assemble 6 personnes handicapées à différentes étapes de leur parcours de reconstruction et 6 personnes valides variablement expérimentées dans leur rapport au handicap.

Des séjours accessibles

« Cette « mixité » à plusieurs niveaux -participants valides/handicapés, débutants/expérimentés- est un pilier du travail de l’association. » affirme l’ex-champion. Mais, la proposition ne s’arrête pas aux séjours aventure sportifs, il y a un suivi d’accompagnement individualisé. Grâce à des partenaires, essentiellement des entreprises ou des fondations, ils sont également gratuits pour les participants « afin de limiter au maximum les phénomènes de discrimination économique et sociale à leur accès, et pour se donner les moyens de toucher le plus grand nombre, à commencer par ceux qui sont dans la plus grande difficulté matérielle. »

« Comme les autres » emploie aujourd’hui 13 salariés et s’attèle à faire évoluer le regard sur la différence. « Après un accident de vie, il est nécessaire de se reconstruire. Cela passe par un soutien et des échanges continus. Ces séjours démontrent qu’avec une préparation adaptée et une mobilisation de ressources, de nouveaux horizons s’ouvrent à chacun. On peut parler de reconstruction mais aussi et surtout d’épanouissement physique, psychologique et social ! ».