Documentaire “8, avenue Lénine” : 2 projections à Paris en janvier 2019

Après une sortie nationale le 14 novembre, le film 8, avenue Lénine poursuit son parcours à Paris et dans toute la France. Le Cinéma les 3 Luxembourg propose une séance exceptionnelle par semaine avec un ou plusieurs invités. Après le monteur du film, Fabrice Rouaud, les réalisatrices Valérie Mitteaux et Anna Pitoun échangeront avec des responsables politiques, journalistes et auteures. Ces rencontres offrent l’opportunité d’ouvrir ou de poursuivre le débat autour de ce film et des questions qu’il soulève.

Tourné pendant 15 ans, ce documentaire événement suit Salcuta Filan, jeune femme rom et ses deux enfants, à Achères en région parisienne, depuis leur arrivée et leur quotidien en caravane dans un bidonville, à leur premier logement en appartement. 8, avenue Lénine est un documentaire urgent pour lutter contre les nouvelles bouffées xénophobes. Contre un racisme anti-Roms brutal, irrationnel et tenace, qui tend à en faire les boucs émissaires d’une Europe qui cherche une nouvelle voie. Salcuta a choisi la France car son pays la méprise. Comme être humain et comme femme, elle a choisi de vivre dans un pays qui la respecte.

En janvier, 2 nouvelles rencontres autour du film au Cinéma “Les 3 Luxembourg”

MARDI 8 JANVIER – Rencontre avec Lucie Land, romancière et aventurière



Globe-trotteuse et comédienne, Lucie Land, vit actuellement dans une gare désaffectée, où elle écrit son premier roman, Gadji !

LUNDI 14 JANVIER – Projection et rencontre (intervenant à confirmer)